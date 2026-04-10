ソフトバンクは、データ使用量に応じて基本料が2段階で変化するモバイル向けプラン「ミニフィット2」の提供を6月2日に始める。また、「ミニフィットプラン＋」の新規受付は6月1日に終了する。

ミニフィット2

ミニフィット2は、データを使った分だけ2段階で基本料が変化するプラン。月額基本料はデータ容量2GBまでは5258円、5GBまでは6358円。

SoftBank Starlink Direct、海外データ放題（5日）、アメリカ放題、JAPANローミング、LYPプレミアムを利用できる。

ミニフィットプラン＋は受付終了へ、値上げも

6月2日の「ミニフィット2」提供開始にあわせて、「ミニフィットプラン＋」の新規申し込み受け付けを6月1日に終了する。

「ミニフィットプラン＋」は、データ使用量に応じて3段階で月額基本料が変化するプラン。1GBまで3278円、2GBまで4378円、3GBまで5478円で利用できる。

7月1日以降は料金プランの改定により、「ミニフィットプラン＋」の月額料金は330円値上げとなる。

なお、「ペイトク2」や「テイガク無制限」といった新料金プランも6月2日開始となる。これにあわせて「ペイトク無制限」「ペイトク 50」「ペイトク 30」「メリハリ無制限＋」の新規申し込み受け付けは6月1日までとなり、「ペイしてトクトクキャンペーン 2」も終了する。