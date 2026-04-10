NAZEが、5月19日にデビューミニアルバム『NAZE』をリリースすることを発表した。

◆NAZE 写真

本作は、韓国リリース日同日2026年5月4日18時に各音楽配信サービスにて配信スタート予定だ。ドラマの流れを汲んだストーリー性とともに、アーティストとしての第一歩を示す作品になっているという。

パッケージは4月17日12時より予約受付がスタートし、メンバーと直接会える特典イベントの実施も予定されているとのこと。

◾️デビューミニアルバム『NAZE』

2026年5月19日（火）日本リリース

※4月17日(金)12時から受付開始 ▼形態

A VER. / B VER. / C VER.

いずれも価格：2,500円 PACKAGE COVER (バージョン別デザイン)RUBBER BAND (バージョン別カラー)CD-R (バージョン別デザイン)INNER PAGES (33ページ・バージョン別デザイン)PHOTOCARD (14種中ランダム2枚・バージョン別デザイン)PHOTOCARD ENVELOPE(バージョン別デザイン)応募抽選用シリアルナンバー

※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。 PACKAGE COVER (バージョン別デザイン)RUBBER BAND (バージョン別カラー)CD-R (バージョン別デザイン)INNER PAGES (33ページ・バージョン別デザイン)PHOTOCARD (14種中ランダム2枚・バージョン別デザイン)PHOTOCARD ENVELOPE(バージョン別デザイン)応募抽選用シリアルナンバー※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。

◾️「NAZE JAPAN OFFICIAL FANCLUB」

https://naze-official.jp/ ▼会費（消費税別）

【年会費】6,600円（税込）

【支払方法】クレジットカード決済(VISA／Master Card／JCB／AMEX／DINERS)・コンビニ決済（※コンビニ決済につきましては別途決済手数料が発生します、また一部取り扱いがない店舗がございます） ▼オフィシャルファンクラブ内コンテンツ

・ファンクラブ会員限定 PHOTO／MOVIE／BLOG etc.

・ライブ・イベント等の会員先行申込受付

・バースデーメールの配信

・デジタル会員証の発行

・メールマガジン配信 ▼早期入会キャンペーン

3月13日〜4月30日の期間中、ご入会いただいた方を対象に特別なプレゼントをご用意しております。

※早期入会キャンペーンの詳細につきましては、後日「NAZE JAPAN OFFICIAL FANCLUB」サイト内にて発表予定です。