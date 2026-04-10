元横綱白鵬翔氏がYouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「HAKUHO / 白鵬」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんとあの、大相撲の元横綱・白鵬翔さんが公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ＨＡＫＵＨＯ／白鵬』を開設されたというニュースが入ってきました。
概要欄には以下のような説明が書いてありました。
【第69代横綱 白鵬 公式チャンネル
相撲を、世界へ。
世界に「SUMO」を広める挑戦。
国境を越えたプロジェクトの舞台裏と、相撲の新しい未来を発信していきます。】
これは凄い事になってきたゾ！！
まずは2026年3月11日に公開された1本目の動画を紹介しましょう。
こちらです。
●第69代横綱 白鵬翔、相撲を世界へ。YouTubeチャンネル開設。
動画によると、白鵬さんの４１歳の誕生日に合わせた新たな試みで、「相撲をもっと多くの人に伝えたい、よりグローバルに」という思いと「本音を語る、伝えるために」と今回チャンネルを開設されたとのこと。
また引退してからの5年間についても説明。
まず第13代宮城野親方として襲名し、弟子育成、指導に励んだ事、2025年に日本相撲協会を退職したこと、そして今は世界相撲に取り組んだり、日本相撲連盟、国際相撲連盟の指導のもと顧問として子ども達や世界に相撲を広めていく活動をしているとのことです。
さらには【世界相撲グランドスラム構想】についても説明、非常に熱い思いを持ち、行動を起こしている様子が感じられる内容となっていました。
2025年10月15日（水）から10月19日（日）の期間、大相撲ロンドン公演が開催され、世界的にも大きな話題になった日本の相撲。
2026年6月13日と14日には大相撲パリ公演も開催される事が発表され、より一層世界から相撲という分野が注目される状況にあります。
様々な状況、問題などありますが、相撲という文化が様々な角度で発展、拡大し、末永く未来に続いていくと良いですよね、と一ファンとして筆者は強く思っています。
というわけでNicheee!はこれからも、白鵬さんを勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんとあの、大相撲の元横綱・白鵬翔さんが公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ＨＡＫＵＨＯ／白鵬』を開設されたというニュースが入ってきました。
概要欄には以下のような説明が書いてありました。
【第69代横綱 白鵬 公式チャンネル
相撲を、世界へ。
世界に「SUMO」を広める挑戦。
国境を越えたプロジェクトの舞台裏と、相撲の新しい未来を発信していきます。】
まずは2026年3月11日に公開された1本目の動画を紹介しましょう。
こちらです。
●第69代横綱 白鵬翔、相撲を世界へ。YouTubeチャンネル開設。
動画によると、白鵬さんの４１歳の誕生日に合わせた新たな試みで、「相撲をもっと多くの人に伝えたい、よりグローバルに」という思いと「本音を語る、伝えるために」と今回チャンネルを開設されたとのこと。
また引退してからの5年間についても説明。
まず第13代宮城野親方として襲名し、弟子育成、指導に励んだ事、2025年に日本相撲協会を退職したこと、そして今は世界相撲に取り組んだり、日本相撲連盟、国際相撲連盟の指導のもと顧問として子ども達や世界に相撲を広めていく活動をしているとのことです。
さらには【世界相撲グランドスラム構想】についても説明、非常に熱い思いを持ち、行動を起こしている様子が感じられる内容となっていました。
2025年10月15日（水）から10月19日（日）の期間、大相撲ロンドン公演が開催され、世界的にも大きな話題になった日本の相撲。
2026年6月13日と14日には大相撲パリ公演も開催される事が発表され、より一層世界から相撲という分野が注目される状況にあります。
様々な状況、問題などありますが、相撲という文化が様々な角度で発展、拡大し、末永く未来に続いていくと良いですよね、と一ファンとして筆者は強く思っています。
というわけでNicheee!はこれからも、白鵬さんを勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】