「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（４月１１日、両国国技館）

前日計量が１０日、都内で行われ、ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝はリミットの５３・５キロ、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝は２００グラムアンダーの５３・３キロでともに一発クリアした。昨年１１月のプロ初黒星から再起戦となる天心は、計量を終えてホッとしたように両手を広げて天を仰ぎ、手を合わせて合掌。強敵との大一番を前に「岐路だと思うし、ずっと崖っぷちでもある」と悲壮な覚悟をにじませた。

計量を終えた天心は、相手と約１０秒フェースオフで視線を合わせた後は友好的に握手し、ゴングに備えた。キャリア５０戦目となる元世界王者エストラダは筋肉隆々の肉体と精悍（せいかん）な顔つきで対峙したが、「やっぱ強そうだなと思いますし、非常にいい顔をしている。やっぱり、ずっと（世界のトップで）戦っているだけはあるなって」と警戒しつつ、「俺もやってやるよって気持ちはあるので。やれることはやった。覚悟の決まった男が、強い男の前でどんなパフォーマンスができるか見てほしい」と気合を入れた。

再起戦がいきなり元世界王者との挑戦者決定戦で、勝てば世界再挑戦の道が拓ける一方、２連敗となればキャリアに暗雲が立ちこめる。「次からの生き方が決まる選択（の試合）なので、正直怖いところもあるし、ワクワクするのもある。こういうところに立てて、生きているって感情、魂が動いている瞬間を自分で味わえているなと思う。前回（井上拓真戦で）ただで負けたわけじゃないから、自分の生き方の正解が明日出てくるんじゃないか」。いつになく切実さをのぞかせながら、決戦に備えた。

また、金のヘアカラーにオレンジを入れ、この試合のグローブもオレンジと茶色を基調としたものにしたと明かし「オレンジが僕の今年の風水の開運カラー…っていうのを後から知りました」と笑いを誘った。