「シャッフルアイランド」伊藤桃々、胸元のぞくキャミワンピコーデ「美しさレベチ」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が4月9日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳全顔整形モデル「セクシー」胸元のぞくキャミワンピコーデ
伊藤は「可愛いワンピ作ってしまって罪」とつづり、写真を投稿。パウダールームのような場所で撮影された鏡越しのショットでは、ポニーテールの伊藤が白地に花柄のキャミソールタイプのワンピースを身に着けており、胸元をのぞかせた。
この投稿には「ワンピースも桃ちゃんも可愛い」「美しさレベチ」「スタイル最高」「セクシー」「罪じゃなくて天才だよ」「ポニーテール似合ってる」などと話題となっている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳全顔整形モデル「セクシー」胸元のぞくキャミワンピコーデ
◆伊藤桃々、キャミワンピで胸元チラリ
伊藤は「可愛いワンピ作ってしまって罪」とつづり、写真を投稿。パウダールームのような場所で撮影された鏡越しのショットでは、ポニーテールの伊藤が白地に花柄のキャミソールタイプのワンピースを身に着けており、胸元をのぞかせた。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿には「ワンピースも桃ちゃんも可愛い」「美しさレベチ」「スタイル最高」「セクシー」「罪じゃなくて天才だよ」「ポニーテール似合ってる」などと話題となっている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】