RIP SLYME、メジャーデビュー25周年記念にアルバム全10作品のレコード化決定
RIP SLYMEが、メジャーデビュー25周年を記念して、1stアルバム『FIVE』から10thアルバム『10』まで全10作品のオリジナルアルバムをレコード化し発売することを発表した。
第1弾から第3弾までの3回に分かれて発売をする予定で、第1弾は5月20日に『10』、『GOLDEN TIME』、『STAR」、『JOURNEY』を発売、第2弾に『FUNFAIR』、『EPOCH』、『MASTERPIECE』を7月22日、第3弾に『TIME TO GO』、『TOKYO CLASSIC』、『FIVE』を9月2日にそれぞれ発売する。
10作品のレコードにはそれぞれシリアルコードが封入され、10個のシリアルコードを揃え応募いただくと抽選で、“通常では絶対にゲットすることのできない”グッズのプレゼントも決定した。
1つ目は、超貴重なレコードのテストプレス盤。上記の10作品に加え、先日発売となった『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.1』、『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.2』の全12枚のレコードテストプレス盤を各タイトル1名、合計12名へプレゼントされる。さらにレコードテストプレス盤はメンバー全員のサイン入りとなる。2つ目は、RIP SLYMEオリジナルTシャツだ。こちらは合計100名にプレゼント。
各レコード盤は数量限定の発売となるので、ぜひともチェックしていただきたい。
◾️レコード盤リリース概要
予約：https://RIPSLYME.lnk.to/25th_LPcollection
『10』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10303 / WPJL-10304
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.Powers of Ten
02.ピース
03.POPCORN NANCY (Album ver.)
04.KINGDOM
・SIDE B
01.だいたいQuantize
02.いつまでも
03.青空
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.気持ちいいfor Men
02.TIDE
03.Happy Hour
04.JUMP with chay
・SIDE D
01.Vibeman feat. 在日ファンク
02.メトロポリス
03.この道を行こう
04.時のひとひら
『GOLDEN TIME』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10305 / WPJL-10306
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.GOLDEN TIME
02.FAKE
03.SLY (Album version)
04.AH! YEAH!
・SIDE B
01.ジャングルフィーバー
02.気の置けない二人
03.ROAD MAP
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.アプリオリ
02.恋のシンキングタイム
03.断捨離ズム
・SIDE D
01.RUN with…
02.ロングバケーション
03.Butterfly Effect
『STAR』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10307 / WPJL-10308
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.The Beat Goes On
02.Don’t Panic
03.Pop Upなう
04.センス・オブ・ワンダー
・SIDE B
01.フォーチュン・クッキー
02.RIDE ON
03.TOKYO STOMP
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.甘い生活 〜La dolce vita〜
02.Clap Your Hands
03.○×△□
・SIDE D
01.Under The Skin
02.Simply
03.BABY
『JOURNEY』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10309 / WPJL-10310
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.Intro
02.Good Day
03.太陽とビキニ
04.Rock’n’ Roll Radio
・SIDE B
01.Do it！
02.Journey
03.love & hate
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Watch out！ feat. JUNGLIST YOUTHS
02.Here comes the Hero feat. トータス松本
03.ヒッチハイクガール
・SIDE D
01.SPLASH
02.STAIRS
03.Beauty Focus
『FUNFAIR』
2026年7月22日（水）発売
WPJL-10311 / WPJL-10312
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.Introduction
02.NP
03.Bubble Trouble
04.SPEED KING
・SIDE B
01.Tales
02.残念ボーイ
03.concourse1
04.EVOLUTION (feat. COMA-CHI)
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Fa-a-ar
02.I・N・G
03.concourse2
04.Remember (RIP SLYME with MONGOL800)
・SIDE D
01.熱帯夜
02.StroboX
03.流れの中で
『EPOCH』
2026年7月22日（水）発売
WPJL-10313 / WPJL-10314
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.EPOCH 〜intro〜
02.ELEPHANT
03.Hot chocolate
04.ブロウ
・SIDE B
01.Island
02.パーリーピーポー (Hosted by VERBAL)
03.DIG DUG
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.レッツゴー7〜8匹 (feat. スチャダラパー)
02.Break beats ERA
03.アゲインスト
・SIDE D
01.ラヴぃ (リップスライムとくるり)
02.Present
03.LINDA
04.Wonderful
『MASTERPIECE』
2026年7月22日（水）発売
WPJL-10315 / WPJL-10316
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.Prologue
02.Masterpiece
03.Rock it!
04.黄昏サラウンド
・SIDE B
01.ON & OFF
02.GALAXY
03.Mellow Morrow
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Get Busy
02.M・I・L・K
03.AMAR
04.STRANGE（ALBUM Version）
・SIDE D
01.Dandelion
02.Unknown
03.Epilogue
04.朝焼けサラウンド [BONUS TRACK]
『TIME TO GO』
2026年9月2日（水）発売
WPJL-10317 / WPJL-10318
＜DISC1＞
・SIDE A
01.INTRODUCTION feat. RYO the SKYWALKER
02.HOTTER THAN JULY
03.WHAT’S UP？〜HOW’RE YOU DOIN’?
04.ベイシック・ライン
・SIDE B
01.JOINT
02.WHY
03.ミニッツ・メイド
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.FIVE FISHES
02.チェッカー・フラッグ
03.SHALL WE?
04.SHALL WE OUT?
05.BLUE BE-BOP
06.FROG
・SIDE D
01.虹
02.TIME TO GO
03.135BPM
『TOKYO CLASSIC』
2026年9月2日（水）発売
WPJL-10319 / WPJL-10320
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.〜Introduction〜 CHICKEN -featuring Breakestra-
02.By the Way
03.Tokyo Classic
04.楽園ベイベー（Album version)
・SIDE B
01.Case 1 STAND PLAY
02.Case 2 MANNISH BOY（続Zeekのテーマ）
03.FUNKASTIC
04.奇跡の森 -featuring Hirotaka Mori-
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Case 3 スーマンシップDEモッコリ
02.Case 4 Bring your style（夜の森）
03.One
04.バンザイ
・SIDE D
01.花火
02.FUNKASTIC (Breakestra Version)-featuring Breakestra- [BONUS TRACK]
『FIVE』
2026年9月2日（水）発売
WPJL-10321 / WPJL-10322
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.RS5
02.STEPPER’S DELIGHT
03.FRESH
04.運命共同体
・SIDE B
01.ジャッジメント (feat. BLACK BOTTOM BRASS BAND & KYON)
02.Bushman
03.光る音 (feat. YO-KING)
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Talk to me
02.雑念エンタテインメント
03.BLOSSOM
04.(I Could Have) Danced All Night
・SIDE D
01.Freak Show (feat. MELLOW YELLOW)
02.R-E-M
03.マタ逢ウ日マデ
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