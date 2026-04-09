とちぎテレビ

歯科衛生士を育てる宇都宮市の専門学校で９日、入学式が行われました。

宇都宮市竹林町にある宇都宮歯科衛生士専門学校に入学したのは、女子学生４７人、男子学生３人の合わせて５０人です。

国内では歯科衛生士の慢性的な人材不足が課題になっていますが、この専門学校では入学者募集の周知活動に力を入れた結果、２０２５年よりも入学者が増加傾向にあるということです。またこの学校で２０２４年度、初めて男子学生１人が卒業しましたが、今年度は３人が入学しました。

式では、北條茂男校長が「この３年間を、人生で最も充実したかけがえのないものにしてほしい」と新入生を激励しました。これに対し新入生代表の毛内咲穂さんが「知識や技術を習得し、貴重な経験をたくさん積んで、社会に貢献できる歯科衛生士になる」と誓いの言葉を述べました。

新入生たちはこれから３年間、座学や実習を通して口腔の健康についての知識や技術を学びます。

また、入学式後は新２年生を対象とした戴帽式も行われました。

教員にナースキャップをつけてもらった学生が、ナイチンゲール像から明かりを受け取り、キャンドルの明かりの中で誓いを述べました。新２年生は、このあと実際の歯科医院で実習が行われるということです。