『ドラゴンボールDAIMA』S.H.Figuartsに「スーパーサイヤ人4孫悟空」が登場
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールDAIMA』より「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月10日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。
2026年12月発送予定「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」(8,800円)
『ドラゴンボールDAIMA』より「スーパーサイヤ人4孫悟空」がS.H.Figuartsに登場。
姿が戻った状態で「スーパーサイヤ人4」に変身した「孫悟空」の新たな姿を立体化。S.H.Figuarts『ドラゴンボール』シリーズで培われた最新の可動構造を採用し、新規造形で製作されている。
交換用表情パーツは4種付属しており、劇中で見せた「かめはめ波」が再現できるエフェクトパーツも付属。さらに、「S.H.Figuarts 孫悟空-DAIMA-」で使用可能な「如意棒パーツ」と「交換用表情パーツ」も付属する。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
2026年12月発送予定「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」(8,800円)
姿が戻った状態で「スーパーサイヤ人4」に変身した「孫悟空」の新たな姿を立体化。S.H.Figuarts『ドラゴンボール』シリーズで培われた最新の可動構造を採用し、新規造形で製作されている。
交換用表情パーツは4種付属しており、劇中で見せた「かめはめ波」が再現できるエフェクトパーツも付属。さらに、「S.H.Figuarts 孫悟空-DAIMA-」で使用可能な「如意棒パーツ」と「交換用表情パーツ」も付属する。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション