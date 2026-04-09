「今日好き」かなりのカップル「コーデ似せたんだ」リンクコーデでUSJデート満喫「いつもラブラブで憧れる」「可愛すぎるカップル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が4月7日、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）とのユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）デートショットを公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「おしゃれすぎる」リンクコーデでラブラブ密着
相塲は「念願のユニバ一緒に行けて幸せ コーデ似せたんだ」と河村とのUSJデートを報告。相塲はGジャンに白いミニスカート、河村はGジャンにデニムパンツでそれぞれピンクのリボンと水色のキャップのついた耳付きカチューシャをつけたリンクコーディネートで、腕を組んだり密着してポーズをしたりする2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「リンクコーデおしゃれすぎる」「可愛すぎるカップル」「美男美女」「いつもラブラブで憧れる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル「おしゃれすぎる」リンクコーデでラブラブ密着
◆「今日好き」かなりのカップル、USJデート2ショット公開
相塲は「念願のユニバ一緒に行けて幸せ コーデ似せたんだ」と河村とのUSJデートを報告。相塲はGジャンに白いミニスカート、河村はGジャンにデニムパンツでそれぞれピンクのリボンと水色のキャップのついた耳付きカチューシャをつけたリンクコーディネートで、腕を組んだり密着してポーズをしたりする2ショットを公開した。
◆「今日好き」かなりのカップルのUSJデートに反響
この投稿に、ファンからは「リンクコーデおしゃれすぎる」「可愛すぎるカップル」「美男美女」「いつもラブラブで憧れる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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