子役時代に小泉今日子の娘役を演じた25歳女優が、恋愛リアリティーショーでカップルとして成立した24歳モデルとサウナに入り、情熱的なキスを交わした。

【映像】“小泉今日子の娘役”女優、熱烈キス

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定するABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。

2012年放送のWOWOW連続ドラマ『贖罪』で小泉今日子の娘役を演じた、元子役の女優・はづき（25）。『ラブパワーキングダム2』の最終回では、敗者復活を経て、モデルのたいせい（24）と結ばれたはづきの恋の結末も、大きな注目を集めた。

そして現在配信中のABEMAプレミアム限定コンテンツ『ラブパワーキングダム2 真剣交際W告白』では、はづきとたいせいがWデートへ。2人はデートに参加したもう1組のカップルからリクエストを受け、サウナで“灼熱キス”をすることになった。

元々サウナが好きだったというはづき。たいせいとサウナを堪能するはづきは、水着姿であぐらをかき、スラリとした美脚が際立っていた。このサウナシーンには、スペシャルゲストも登場。突然「失礼いたします」と男性の声が聞こえ、驚く2人の前に現れたのは、『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーで、熱波師としても活躍するこうた（33）だった。

こうたは「本日おふたりの熱波を担当させていただきます、日本一かっこいい熱波師のこうたです」と挨拶すると、タオルを振り回して熱波を送り、必殺技「フルスイング」も披露。はづきとたいせいは「すごい！」と連呼し、大盛り上がりとなっていた。

こうたが退室し、再び2人きりになると、はづきは「私は最後、めっちゃ嬉しかった」と切り出し、「FinalモテVOTE」結果発表時の心境を回想。最終的には、たいせいからの票を獲得し、両思いになったはづきだが、この結末はまったく予想していなかったようだ。「脱落したときにたいせいへの気持ちは一回全部捨てた」「私はとりあえず自分の気持ちを表明して、自分にうそをつかず清々しく帰ろうという気持ちだった」と振り返った。

そして、たいせいの顔の汗をはづきが手で拭ったことをきっかけに、2人はイチャイチャモードに。旅の初日にミッションとして行った“鼻キス”を再現しつつ、“灼熱キス”へ移行した。汗だくになりながら唇を重ねたはづきとたいせいは、かぶっていたサウナハットを脱ぎ捨て、音を立てながら何度もキス。愛おしそうにギュッと抱きしめ合い、最後にもう一度キスを交わすと、たいせいは「汗だくやん」とはづきの髪にタッチ。するとはづきは、力いっぱい目を閉じ「んー」とお茶目な表情をたいせいに向けた。仲良くふざけ合う2人の間には、以前にも増して親密な雰囲気が漂っていた。

デートの最後には、はづきに宛てた手紙を、たいせいが涙ながらに読み上げる場面もあった。手紙は「マルタから帰ってきて、当たり前のように一緒にいて笑い合える、そんな今が本当に幸せです」という一文から始まり、「騙し合いもあるバトルの中で心が折れそうになる瞬間もあったけど、そんな中ではづきと出会えたことは、僕にとって運命以外の何ものでもありません」と、はづきと出会えたことへの喜びを素直に表現。最後は「はづき、大好きです。世界で一番、はづきを幸せにします。僕と付き合ってください」とストレートな愛の言葉で締めくくり、交際を申し込んだ。

いつになく真剣な表情を浮かべ、涙で声を震わせながら、手紙を読み上げたたいせい。はづきも感動のあまり号泣し、泣き笑いの表情で「お願いします」と返答。熱いハグを交わした2人は「愛してる」と言葉をかけ合い、幸せいっぱいの様子だった。