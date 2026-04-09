見覚えのない“小豆”を見かけたら「ゴキブリの卵」かも！？気づかず放置→大量発生という地獄絵図を回避するためにチェックすべき場所　

春から秋にかけてはゴキブリの産卵シーズンですが、実は「卵」も相当な厄介者。人目につきにくい場所に産み付けられるうえ、ごみと見分けがつきにくく、気づかずに放っておくと幼虫が大量発生する心配も…。

世にもおぞましい光景を避けるため、ゴキブリの生態を熟知する害虫駆除業者シー・アイ・シーの研究員・小松謙之さんに、定期的にチェックすべき場所と見つけた際の正しい処分の仕方を教えてもらいます。

「クロゴキブリ」の産卵サイクル

日本には約60種類のゴキブリが生息していると言われていますが、住居で目撃されるのはほとんどが「クロゴキブリ」です。

クロゴキブリの雌の寿命は半年ほど。その間、5月〜10月の暖かい時期を中心に20〜30個の「卵鞘（らんしょう）」を産みます。

卵鞘というのは、20個ほどの卵が包まれている殻のようなもので、大きさは約1cm。小さくて黒い見た目から、よく“小豆”に例えられます。知らない人は卵が入っているとは気づかないかもしれません。

中の卵はだいたい40日ほどで孵化し、約1年かけて成虫になります。

もし気づかずに放置してしまうと、孵化した幼虫が成虫まで育って卵鞘を産み、また孵化する…という、苦手な方にとっては地獄絵図のような事態に陥る可能性もあります。

しかも、住居内は年中快適な環境が整っています。本来は、夏や秋に産まれた幼虫が休眠して越冬し、春から夏に成虫になって活動するというのが基本のサイクルですが、冬になっても休眠せずに成虫まで育ち、春を待たずに産卵する個体がいてもおかしくありません。

「冬場はゴキブリが活動しない」という定説を信じて油断せずに、月に一度は卵が産み付けられていないかチェックするのがお勧めです。

「シンクの下」と「冷蔵庫の裏」は要チェック

では、家のどこをチェックすればいいのでしょうか。

ゴキブリは最も長く滞在しているところで産卵します。そのため、住居の中で特に多いのは、侵入経路になりやすい水道管が通っている台所や洗面所のシンクの下など。

さらに、シンクの下でも広い空間の真ん中に産むことはなく隅っこに産み付けることが多いです。

また、暗くて身を潜めやすい冷蔵庫の裏側などで産卵することも少なくありません。

産卵後は口から接着成分を分泌し、壁などに卵鞘を貼りつけます。個体によっては接着した場所の周囲の素材をかじって卵鞘に貼りつけ、カムフラージュすることも。

シンクの下と冷蔵庫の裏を中心に、押し入れの隅やテレビ台の裏など「暗くて身を潜められる場所」はチェックしておくと安心です。

見つけたらポリ袋に入れてつぶす

ちなみに、卵鞘は硬い殻状で薬剤をかけても中の卵にはほとんど効き目がありません。

そのため、卵鞘を発見した場合は勇気を振り絞って「剥がして、つぶして、捨てる」しかありません。

剥がす際は、指で手前に外すのがポイントです。割り箸などを使って恐る恐る剥がそうとすると、弾いて見失ってしまうかもしれません。

剥がした卵鞘はポリ袋などに入れて、口を縛ってからつぶしてください。つぶさずに捨てると、袋の中で孵化して脱出してしまう可能性もあります。

駆除対策も忘れずに

そして、気持ち悪いかもしれませんが、可能であればつぶした卵鞘の中身も確認してみてください。粒々の卵が出てきたら孵化する前なので、40日以内に産んだものと推定できます。

しかし、すでに孵化したあとの場合は厄介です。いつ産んだものかわかりませんし、孵化した幼虫や育った成虫がまだ生きていて、どこかに隠れているかもしれません。

そのため、駆除対策も忘れずに実践してください。

詳しく読む

▶「ゴキブリを25年以上飼育し続ける研究者に聞く“G”が嫌がる環境の作り方 有効なのは「捕獲器」と「毒餌」のWトラップ！」

「捕獲シート」と“ベイト剤”と呼ばれる「毒餌」は、どちらか片方だけ仕掛けている人が多いと思いますが、両方仕掛けた方がより駆除できる可能性が高まります。

各部屋の隅に1〜2個ずつ設置するのを目安に、全ての部屋に仕掛けてください。

シンクの下や冷蔵庫の裏など、卵鞘が産み付けられやすい場所に仕掛けておくと、発生の予防にも駆除対策にもなります。

そもそも人目につきにくい場所で産卵することが多いのに、見た目も卵とは気づきにくいクロゴキブリの卵鞘。日々安心して過ごせるようにするためにも、定期的なチェックを心がけてみてください。

小松謙之（こまつ・のりゆき）

株式会社シー・アイ・シー 博士（学術）研究開発部 執行役員。2000年頃からゴキブリを飼育し、ブログ「ゴキブログ」、YouTube「ゴキブログチャンネル」で情報を発信中。

画像提供＝株式会社シー・アイ・シー

取材・文＝有竹亮介