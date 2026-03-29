最近は幽霊を見るという現象も科学的に説明できるというが、実際に不思議な現象に出くわしたら驚くものだ。投稿を寄せた40代女性は、10数年前に家族5人で大分へ旅行に出かけたときの恐怖体験を振り返った。GW真っ只中ということもあり、宿探しは難航したが、海沿いにある旅館の1部屋をようやく確保。料理も温泉も最高で、家族旅を順調に楽しんでいた。しかし、就寝の時間、部屋の入口付近で寝ていた当時2歳の次女に異変が起きた。