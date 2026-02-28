家族での墓参りの帰り、期待して入った立派な店構えの和食店で、強烈な料理が提供された。読者から寄せられた「塩辛すぎる天丼」エピソードを紹介する。大阪府の60代男性は、家族と共に他県へ墓参りに訪れた際、ある大きな和食店に立ち寄った。広い駐車場を完備したその店は非常に立派な構えだったという。食べ残しに厳しいルール、しかし「天丼タレ」が……男性は「鰻は高いので天丼の定食を頼みました」と当時を振り返る。その店