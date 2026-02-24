賃貸住宅の退去時の「原状回復」をめぐるトラブルは、実は良かれと思った行動から引き起こされることが少なくありません。掃除の基本である「磨く」という行為が、時として多額の修繕費を請求される原因になることもあります。敷金で新居の家具を買うはずが…32歳・会社員の誤算東京都世田谷区。IT企業で働く佐々木太郎さん（32歳・仮名）は、結婚と第1子誕生を機に、5年住んだ賃貸マンションから念願の新築分譲マンションへ引っ越