先日、「ホテルの部屋の備え付けのケトルが臭い」という投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。【写真】「ホテルで絶対に使わないで！」客室清掃が大変なんですこれに対し、国内外のホテルを利用する機会が多い元CA、アメリカ在住の𝘚𝘢𝘯𝘢（@u3k7s）さんが衝撃的なポストを投稿。「元CAですが、ホテル備え付けのケトルは使わない方がいいです。信じられないことに、あれでパンツや靴下を消毒す