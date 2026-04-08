資源エネルギー庁が８日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（６日時点、１リットル当たり）は、前週より２円８０銭安い１６７円４０銭だった。

原油価格の高騰を受けて３月中旬に復活した燃料費補助金の効果で、約１か月ぶりに１７０円を下回った。

値下がりは３週連続。補助の開始前に給油所が仕入れた在庫の販売が進み、補助金分が販売価格に反映されたためとみられる。

政府が石油元売り会社に対して９〜１５日に支給する補助額は１リットル当たり４８・８円で、前週（２〜８日）を１・０円下回るものの、２０２２年１月に燃料費補助制度を始めて以降の最高水準が続く。補助額は翌週の平均価格を想定し、販売価格が１７０円程度になるよう決めており、軽油や灯油にも同額を補助している。

政府は補助の財源として、約２８００億円（３月末時点の見込み）が残っていた基金に、２５年度予算の予備費から８０００億円を積み増して１兆円超を確保した。ただ、１リットル当たり５０円近い補助が続けば、財源は２か月程度で底をつく。

トランプ米大統領がイランへの攻撃の停止を表明し、原油価格は急落したが、依然として高値水準にある。米国とイランが戦闘終結で最終合意できるかどうかは予断を許さず、当面は原油価格の動向を見通しにくい状況が続きそうだ。

高市首相は７日、２６年度予算の予備費も補助に活用する可能性に言及し、「中東情勢による経済への影響の注視を継続し、ちゅうちょなく必要な対応をとる」と述べた。