ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月25日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演した。ナフサの価格高騰、供給の目詰まりが叫ばれる現状を、かつての「令和の米騒動」になぞらえて語った。 長野智子「ナフサについてです。今回のイランのことが始まる前は、ここまで