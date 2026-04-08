細田守監督『時をかける少女』公開20周年、7月3日より4Kリバイバル上映【公開劇場一覧】
細田守監督の名作アニメーション映画『時をかける少女』が、公開20周年を記念して7月3日より全国147館で上映されることが発表された（公開劇場は追加される予定）。
【画像】細田守監督『時をかける少女』場面カット
筒井康隆氏の原作をもとに、現代に生きる少女の等身大の青春と成長を描いた本作。タイムリープという能力を手に入れた主人公が過去をやり直す中で、「かけがえのない時間」の意味に気づいていく物語。
2006年の公開当時、わずか6館からスタートしながら口コミで評判が広がり、最終的には100館以上へと拡大。約40週にわたるロングラン上映を記録した本作は、日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞。さらにアヌシー国際アニメーション映画祭など海外映画祭でも高い評価を受け、細田監督の名を国内外に知らしめた記念碑的作品として知られている。
公開から20年を経た今も色あせない本作が、4K素材による鮮明な映像でスクリーンに甦る（※劇場やスクリーン環境により2K上映となる場合あり）。上映は、東京・新宿ピカデリーほか全国の劇場で予定されている。入場者特典の配布など上映を盛り上げる企画も予定されており、詳細は後日発表される。
なお本企画は、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」によるリバイバル上映プロジェクトの一環として実施される。
■公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ江別、ディノスシネマズ苫小牧、イオンシネマ旭川駅前
［岩手］イオンシネマ江釣子
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻、ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（7/10〜）
［山形］鶴岡まちなかキネマ（日程未定）
［福島］まちポレいわき
［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（7月11日〜）、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、シネプレックス幸手、シネマサンシャイン三郷、ユナイテッド・シネマ新座、深谷シネマ、ユナイテッド・シネマ入間
［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター（7月4日〜）、MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャイン ユーカリが丘、イオンシネマ市川妙典、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、成田HUMAXシネマズ
［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、MOVIX亀有、丸の内ピカデリー、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、Stranger、ユナイテッド・シネマ豊洲、キネカ大森、ユナイテッド・シネマとしまえん、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（7月10日〜）、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、立川シネマシティ
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズゆめが丘（7/10〜）、チネチッタ、109シネマズ川崎（7/10〜）、イオンシネマ新百合ヶ丘、109シネマズ湘南、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本
［新潟］シネ・ウインド、ユナイテッド・シネマ新潟、高田世界館（日程未定）
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本
［岐阜］イオンシネマ各務原
［静岡］静岡シネ・ギャラリー、MOVIX清水、シネマイーラ（日程未定）、シネマサンシャインららぽーと沼津
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ長久手、MOVIX三好
［三重］イオンシネマ津南、109シネマズ四日市
［滋賀］イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡
［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ三田ウッディタウン、豊岡劇場
［奈良］シネマサンシャイン大和郡山、ユナイテッド・シネマ橿原
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［鳥取］MOVIX日吉津
［岡山］イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷
［広島］MOVIX広島駅、イオンシネマ広島西風新都、シネマ尾道（7/4〜）
［山口］MOVIX周南、シネマサンシャイン下関
［徳島］イオンシネマ徳島
［香川］イオンシネマ綾川
［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市
［高知］キネマミュージアム（日程未定）
［福岡］KBCシネマ、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ トリアス久山、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城、Yet Cinema Club（8/21〜）
［佐賀］109シネマズ佐賀
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（7/4〜）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（7/17〜）
［沖縄］シネマパレット
【画像】細田守監督『時をかける少女』場面カット
筒井康隆氏の原作をもとに、現代に生きる少女の等身大の青春と成長を描いた本作。タイムリープという能力を手に入れた主人公が過去をやり直す中で、「かけがえのない時間」の意味に気づいていく物語。
2006年の公開当時、わずか6館からスタートしながら口コミで評判が広がり、最終的には100館以上へと拡大。約40週にわたるロングラン上映を記録した本作は、日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞。さらにアヌシー国際アニメーション映画祭など海外映画祭でも高い評価を受け、細田監督の名を国内外に知らしめた記念碑的作品として知られている。
なお本企画は、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」によるリバイバル上映プロジェクトの一環として実施される。
■公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ江別、ディノスシネマズ苫小牧、イオンシネマ旭川駅前
［岩手］イオンシネマ江釣子
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻、ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（7/10〜）
［山形］鶴岡まちなかキネマ（日程未定）
［福島］まちポレいわき
［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（7月11日〜）、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、シネプレックス幸手、シネマサンシャイン三郷、ユナイテッド・シネマ新座、深谷シネマ、ユナイテッド・シネマ入間
［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター（7月4日〜）、MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャイン ユーカリが丘、イオンシネマ市川妙典、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、成田HUMAXシネマズ
［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、MOVIX亀有、丸の内ピカデリー、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、Stranger、ユナイテッド・シネマ豊洲、キネカ大森、ユナイテッド・シネマとしまえん、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（7月10日〜）、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、立川シネマシティ
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズゆめが丘（7/10〜）、チネチッタ、109シネマズ川崎（7/10〜）、イオンシネマ新百合ヶ丘、109シネマズ湘南、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本
［新潟］シネ・ウインド、ユナイテッド・シネマ新潟、高田世界館（日程未定）
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本
［岐阜］イオンシネマ各務原
［静岡］静岡シネ・ギャラリー、MOVIX清水、シネマイーラ（日程未定）、シネマサンシャインららぽーと沼津
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ長久手、MOVIX三好
［三重］イオンシネマ津南、109シネマズ四日市
［滋賀］イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡
［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ三田ウッディタウン、豊岡劇場
［奈良］シネマサンシャイン大和郡山、ユナイテッド・シネマ橿原
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［鳥取］MOVIX日吉津
［岡山］イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷
［広島］MOVIX広島駅、イオンシネマ広島西風新都、シネマ尾道（7/4〜）
［山口］MOVIX周南、シネマサンシャイン下関
［徳島］イオンシネマ徳島
［香川］イオンシネマ綾川
［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市
［高知］キネマミュージアム（日程未定）
［福岡］KBCシネマ、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ トリアス久山、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城、Yet Cinema Club（8/21〜）
［佐賀］109シネマズ佐賀
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（7/4〜）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（7/17〜）
［沖縄］シネマパレット