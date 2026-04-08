(C)AbemaTV,Inc.

AbemaTVは動画配信サービス「ABEMA」の開局10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」を4月11日15時から放送する。その目玉企画となる「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」に、大相撲元大関の把瑠都が参戦することが発表された。

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30時間限界突破フェスでは、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「『ABEMA』のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する」という。

当日はABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、30時間限界突破フェスを楽しめる。

その目玉企画となる「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」は、2021年に放送された「朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円」以来、5年ぶりの「1000万円シリーズ」として行なわれるもの。挑戦者たちは、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンに挑む。

ルールは4分1本勝負で、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。

把瑠都

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挑戦者の1人目として発表された把瑠都は、身長197cm、体重200kgの体格と圧倒的なパワーを誇る大相撲元大関。かつて「エストニアの怪人」の異名で暴れまわり、さらにはRIZINのリングでもミルコ・クロコップらレジェンド格闘家と拳を交えた実績を持つ、文字通りの規格外。

ウルフは事前のインタビューで「(相手が誰でも)投げちゃえば終わりなので」と豪語していたが、果たして体重ではるかに上回る把瑠都をマットに沈め、勝利することができるのか。大相撲の伝統と格闘技の経験を併せ持つ把瑠都とウルフアロンの初対決。「一瞬たりとも目が離せない重量級対決が実現する」とのこと。

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あわせて、新たに二人の挑戦者のシルエットも公開された。ひとりは、ウルフと同じく柔道で世界を制した“金メダリスト”、もうひとりは格闘技の最前線で戦う現役の“RIZIN選手”だという。

「ABEMA 格闘」の公式YouTubeでは、挑戦者オーディションの様子も公開されている。

【ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円】オーディションから選ばれる猛者は現れるのか...? ノッコン寺田やベンチプレス400kg男も参戦!!

ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日(土)15時～4月12日(日)22時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

放送日：2026年4月11日(土)

第1部：15時30分～

第2部：21時～

番組サイト：https://abema.tv/video/genre/30h