忙しい朝、子どもの朝食はコンビニやスーパーで買った「菓子パンでもいいか…」と考えたくなる人は多いはず。手軽で食べやすさがあるものの、栄養面が気になってしまっている人もいるのではないでしょうか。菓子パンとホットケーキ・パンケーキでの違いや、菓子パンに頼る日の工夫、代わりに用意しやすい朝食メニューなど、管理栄養士で上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに聞いてみました。

【えー！】簡単！ 菓子パンに“足すだけ”で栄養アップする工夫がコレです！

ホットケーキやパンケーキはメリットがアリ

Q．まず、子どもの朝食に菓子パンを食べさせるのは、よいことなのでしょうか。また、ホットケーキやパンケーキと比べた時のメリットはありますか？

板垣さん「子どもの朝食に菓子パンは、条件付きで『あり』と言えます。忙しい朝でもエネルギーを補給できる点は菓子パンのメリット。ただ、栄養は糖質や脂質に偏りやすく、成長に必要なタンパク質やビタミン・ミネラル類は不足しがちです。そのため、毎日の朝食として習慣化するのはおすすめできません。“手軽さを優先する日”の選択肢と捉えるのがよいでしょう。

一方、ホットケーキやパンケーキは、家庭で卵や牛乳を使って作るため、菓子パンよりもタンパク質やカルシウムを補いやすい点がメリットです。生地にきな粉やすりごま、つぶしたバナナ、すりおろしたニンジンを混ぜ込むなど、ちょっとした工夫で栄養価を高めやすい点も魅力です」

Q．どうしても菓子パンに頼らなくてはならない日に、子どもの栄養のためにできる工夫を教えてください。

板垣さん「菓子パンの日は“何を足すか”を意識して栄養の質を高めましょう。まず、飲み物は、牛乳や豆乳、ミルクココアなどを選び、タンパク質やカルシウムを補います。これらの飲み物が苦手な子は、ヨーグルトでも構いません。さらに、ブロッコリーなどのゆで野菜や、ミカンなどの果物を添えることで、ビタミン類や食物繊維を補えます。前日の汁物が残っていれば、温めて出せると完璧です。

菓子パンはクリームやチョコ系よりも、ロールパンやあんパンなどシンプルなものを選ぶと脂質を抑えやすくなります。小さめサイズのものは、食べ過ぎを防ぐため、個数を決めてお皿に出しましょう。菓子パンを主役にせず、朝食全体で栄養バランスを整える意識が大切です」

Q．菓子パンくらい手軽で子どもが食べやすい、おすすめの朝食メニューを教えてください。

板垣さん「菓子パンのように“袋から出してそのまま”というわけにはいきませんが、少しでも栄養をプラスしてあげられる簡単メニューを紹介します」

（1）ミニミニ鮭ごまおにぎり

小さなお子さんには、ひと口サイズで子どもがパクパク食べられるミニおにぎりがおすすめ。100円ショップなどで購入できるミニおにぎり用ケースを使えば手軽です。ごはんに鮭フレーク、白ごま、青のりを混ぜて、タンパク質やミネラルも補える栄養おにぎりに。イチゴやミカンなどの果物を添えるとビタミンも補給できます。

（2）カリカリチーズトースト

パン好きのお子さんにおすすめのメニュー。フライパンにピザ用チーズを広げ、食パンをのせて焼くだけのお手軽レシピです。チーズのタンパク質やカルシウムを補え、香ばしさとカリカリ食感で大人気！ 調理時間は3分ほどで時短＆クッキングシートを敷いて焼けば洗い物も不要です。前日に残ったスープを合わせれば、栄養バランスも良いです。

（3）フルーツヨーグルトボウル

グラノーラorオートミールにヨーグルトをかけ、冷凍フルーツときな粉を加えるだけ。炭水化物やタンパク質、ビタミン・ミネラル、食物繊維を手軽に補えます。デザート感覚で食べやすく、忙しい朝でも続けやすい組み合わせ。フルーツはお好みで選んで構いませんが、冷凍のブルーベリーやマンゴーを使えば、洗う、切る手間が省けて便利です。”

菓子パンは忙しい朝の“助け舟”として活用できますが、毎日の主役にするには栄養が偏りがちなります。飲み物や果物、ゆで野菜などを足すだけでも、朝食全体の質は大きく変わります。ホットケーキや簡単おにぎり、ヨーグルトボウルなど、手軽で栄養を補えるメニューを組み合わせながら、無理なく続けられる朝の食習慣を整えていきましょう。