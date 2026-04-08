え、そこ開いてていいの？IVE・ウォニョンの“大胆肌見せ”に視線集中「やばい…」「これは反則」

IVEのウォニョンが大胆な衣装で視線を集めた。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

【写真】「やばい…」ウォニョンの“大胆肌見せ”

公開された写真は、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」のフレグランスアンバサダーに起用されたビジュアルカット。ウォニョンは、クラシックでありながら洗練された雰囲気を漂わせている。

特に目を引いたのは、その大胆な衣装だ。水色のシャツの上にグレーのベストを重ねた一見ベーシックな着こなしだが、脇部分が大きく開いており、大胆に肌を見せている。ウォニョンのスリムなスタイルを一層際立たせ、成熟した魅力で視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「安定に美しい」「写真からいい匂いしてくる」「マジでやばい…」「これは危険」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、4月18日・19日に京セラドーム大阪で「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。