涙なしには見られない元野犬のエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で265万回再生を突破し、「ジーンとしました」「愛情深さに感動しました」「本当に賢い素敵な子」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：収容されていた『野犬の子犬』を飼った結果→辛い経験を経て…涙が止まらない『2年間の成長記録』】

野犬の子犬を家族に

YouTubeチャンネル「むぎタナとりんすず」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『タナ』ちゃんの成長記録です。タナちゃんは、野犬として保護された子犬でした。外で暮らしていたせいか、ダニだらけで体中が汚れていたそう。さらに、人間と触れ合ったことがないタナちゃんは、投稿主さんになかなか懐かなかったそうです。

当時、家には『むぎ』ちゃんが暮らしていました。人間に心を開かなかったタナちゃんですが、むぎちゃんは特別な存在になった模様。なんとかして気を引こうと、あの手この手で甘えていたといいます。

子猫たちとの出会い

むぎちゃんは困惑していたものの、徐々にタナちゃんを受け入れるように。いつしか、寄り添い合って眠るほど仲良しになったそうです。

むぎちゃんとの触れ合いの中で、タナちゃんはすっかり人間に心を開くようになりました。怖いことは山ほどありましたが、むぎちゃんがいれば大丈夫。むぎちゃんが傍にいるときだけは、苦手な自動掃除機にも強気に出ていたといいます。

そんな中、投稿主さんの家に、新たな家族がやってきました。それは、子猫のりんちゃんとすずちゃん。

むぎちゃんに頼ってばかりのタナちゃんでしたが、子猫との出会いをきっかけに、新たな一面を見せることになります。母性本能が強い性格だったのか、子猫たちのお世話を率先して行い始めたのです。

信頼する兄犬の死

むぎちゃんが17歳の誕生日を迎える直前のこと。急に体調を崩し、寝たきりになってしまいました。タナちゃんは、付きっきりでむぎちゃんに寄り添っていたといいます。しかし、家族に見守られながら、むぎちゃんは虹の橋へと渡りました。

頼れる兄を失ったタナちゃんは、何かあると震えるようになったそう。そんなときに支えてくれたのが、大切に育てたりんちゃん＆すずちゃんでした。猫たちは、タナちゃんが怯えていると、近くに寄り添って守ってくれるのだといいます。

現在は、お互いに支え合いながら暮らしているという3匹。タナちゃんのまっすぐな姿勢はもちろん、愛情深い家族たちの絆にも心打たれるエピソードでした。

この投稿には「胸がいっぱいになりました」「種を超えた愛情ってあるのですね」「ずっと穏やかな日々が続きますように」などの温かなコメントが寄せられています。

タナちゃん＆りんちゃん＆すずちゃんの日常や、むぎちゃんとの思い出のエピソードは、YouTubeチャンネル「むぎタナとりんすず」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「むぎタナとりんすず」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。