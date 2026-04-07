アニメ『リラックマ』のテーマカフェ開催へ！ 組み合わせ自由な“アフタヌーンティー”が登場
テレビアニメ『リラックマ』の放送を記念したテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、4月23日（木）から、東京、大阪、愛知で順次開催。公式サイトでは、4月6日（月）から、事前予約受付を実施している。
【写真】コリラックマやキイロイトリも！ 選べるメニュー一覧
■ティータイムを楽しむセット
今回開催される「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」は、新キャラクターの“アワワネコ”や“よびー”も登場し、ごゆるりと優雅なカフェタイムが楽しめる期間限定のテーマカフェ。
メニューは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリから1種類選べるメインプレートと、6種類の料理から3種類を組み合わせるサイドプレート、そしてドリンクがセットになったフォトジェニックなアフタヌーンティーが用意される。
また、カフェオリジナルグッズや特典も展開。グッズにはアニメのワンシーンやキャラクターたちをデザインした「ステッカー」、「2連アクリルキーホルダー」、「ティースプーン」、「ティーマグカップ」などがそろう。
※各都市の開催場所・日程は下記の通り。
東京・渋谷「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」
4月23日（木）〜5月31日（日）
大阪・天王寺「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」
5月28日（木）〜6月28日（日）
愛知・名古屋「collabo index名古屋」
5月29日（金）〜7月12日（日）
【写真】コリラックマやキイロイトリも！ 選べるメニュー一覧
■ティータイムを楽しむセット
今回開催される「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」は、新キャラクターの“アワワネコ”や“よびー”も登場し、ごゆるりと優雅なカフェタイムが楽しめる期間限定のテーマカフェ。
また、カフェオリジナルグッズや特典も展開。グッズにはアニメのワンシーンやキャラクターたちをデザインした「ステッカー」、「2連アクリルキーホルダー」、「ティースプーン」、「ティーマグカップ」などがそろう。
※各都市の開催場所・日程は下記の通り。
東京・渋谷「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」
4月23日（木）〜5月31日（日）
大阪・天王寺「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」
5月28日（木）〜6月28日（日）
愛知・名古屋「collabo index名古屋」
5月29日（金）〜7月12日（日）