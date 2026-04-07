「森のアフタヌーンティーセット」（税込 2890円〜）

写真拡大

　テレビアニメ『リラックマ』の放送を記念したテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、4月23日（木）から、東京、大阪、愛知で順次開催。公式サイトでは、4月6日（月）から、事前予約受付を実施している。

【写真】コリラックマやキイロイトリも！　選べるメニュー一覧

■ティータイムを楽しむセット

　今回開催される「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」は、新キャラクターの“アワワネコ”や“よびー”も登場し、ごゆるりと優雅なカフェタイムが楽しめる期間限定のテーマカフェ。

　メニューは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリから1種類選べるメインプレートと、6種類の料理から3種類を組み合わせるサイドプレート、そしてドリンクがセットになったフォトジェニックなアフタヌーンティーが用意される。

　また、カフェオリジナルグッズや特典も展開。グッズにはアニメのワンシーンやキャラクターたちをデザインした「ステッカー」、「2連アクリルキーホルダー」、「ティースプーン」、「ティーマグカップ」などがそろう。

　※各都市の開催場所・日程は下記の通り。

東京・渋谷「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」
4月23日（木）〜5月31日（日）

大阪・天王寺「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」
5月28日（木）〜6月28日（日）

愛知・名古屋「collabo index名古屋」
5月29日（金）〜7月12日（日）