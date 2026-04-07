2027年4月、熊本県立大に設置が予定されている半導体学部半導体学科（仮称）の学部長と学科長の就任予定者が発表されました。



来年度、県立大に設置が予定されている仮称・半導体学部半導体学科。学部長への就任が予定されているのは天野英晴慶応大名誉教授(67)です。天野さんはコンピュータ基本設計の第一人者で、40年近くで学生200人を指導、博士40人を輩出しました。





■天野英晴 慶応大名誉教授「日本で有数の半導体分野に関する大学に持っていくということを6年間ぐらいでやっていきたいと思います」

また学科長就任が予定されているのは丹羽正昭東北大元教授(70)です。丹羽さんは現在のパナソニックで半導体の研究開発に携わり、世界的な研究機関で次世代半導体の開発をリードしてきました。



■丹羽正昭 東北大元教授

「まだ小さい学部ですけどここからキラリと光るものを出していきたい」



半導体学部の教員数は16人の予定で、2人は14人の教員をリードする存在です。



■熊本県立大・黒田忠広 理事長

「こういう立派な先生達が集まって来るのでまた志を持った人が次々と集まってくる。その始まりを私たちは見てるんだと思います」



半導体学部の設置は早ければ8月末に認可される予定です。

