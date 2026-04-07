カメラを口実に女性を狙う男の手口…探偵事務所が公開した浮気調査のリアル
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YouTubeチャンネル「PIO探偵事務所」が、「【浮気調査】若妻と密着！花畑で男が…｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。動画では、妻の行動に違和感を抱いた夫からの依頼による浮気調査の一部始終と、その後の衝撃的な結末が収められている。
事の発端は、28歳の会社員の男性からの調査依頼。最近カメラを始めた27歳の妻が、SNSで知り合ったカメラ仲間の男性と撮影会に行き、帰りが遅くなることが増えたという。さらに、SNSにアップされた写真を誰に撮ってもらったか尋ねても「いや～まぁ…」と濁す、スマホを肌身離さないといった行動から、「僕自身もモヤモヤしてちょっと気持ち悪いなと思って」と、探偵の山田に相談した。
調査が始まり尾行を開始すると、妻は駅で40代とみられる男性と合流。公園に向かった二人は、梅の花や菜の花を背景に互いの写真を撮り合う。男性が妻の後ろから腕を回してカメラの操作を教えたり、密着してツーショットを撮ったりと、仲睦まじい様子が記録された。その後、二人は男性のマンションへと消えていく。後日、山田から調査報告とともに動画を見せられた夫は、「なんでこうなったんですかね」「まさか自分の妻がこういうことが自分に起きるとは思ってなかったので」「真っ白ですね」とひどく動揺し、うなだれた。
3ヶ月後、夫から山田へ事後報告の連絡が入る。証拠を突きつけられた妻について、「はっきりと謝ってもらえれば少しは頑張れるかなと思った」というが、言い訳を重ねられたため、「踏ん切りがついたので、しっかりと離婚をしようと」と決意。相手の男性はカメラを口実に女性に手を出す評判の悪い人物で、分割で慰謝料を支払うことで合意したという。浮気のリアルな実態と、苦難の末に新たな一歩を踏み出す夫の姿が記録された動画となっている。
事の発端は、28歳の会社員の男性からの調査依頼。最近カメラを始めた27歳の妻が、SNSで知り合ったカメラ仲間の男性と撮影会に行き、帰りが遅くなることが増えたという。さらに、SNSにアップされた写真を誰に撮ってもらったか尋ねても「いや～まぁ…」と濁す、スマホを肌身離さないといった行動から、「僕自身もモヤモヤしてちょっと気持ち悪いなと思って」と、探偵の山田に相談した。
調査が始まり尾行を開始すると、妻は駅で40代とみられる男性と合流。公園に向かった二人は、梅の花や菜の花を背景に互いの写真を撮り合う。男性が妻の後ろから腕を回してカメラの操作を教えたり、密着してツーショットを撮ったりと、仲睦まじい様子が記録された。その後、二人は男性のマンションへと消えていく。後日、山田から調査報告とともに動画を見せられた夫は、「なんでこうなったんですかね」「まさか自分の妻がこういうことが自分に起きるとは思ってなかったので」「真っ白ですね」とひどく動揺し、うなだれた。
3ヶ月後、夫から山田へ事後報告の連絡が入る。証拠を突きつけられた妻について、「はっきりと謝ってもらえれば少しは頑張れるかなと思った」というが、言い訳を重ねられたため、「踏ん切りがついたので、しっかりと離婚をしようと」と決意。相手の男性はカメラを口実に女性に手を出す評判の悪い人物で、分割で慰謝料を支払うことで合意したという。浮気のリアルな実態と、苦難の末に新たな一歩を踏み出す夫の姿が記録された動画となっている。
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