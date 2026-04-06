ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」において、「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第3弾」を開始した。期間は5月10日まで。

抽選でオリジナルグッズプレゼント

人気作品「銀魂」コラボキャンペーンの第3弾。専用フォームからエントリーした人を対象に、抽選でオリジナルグッズなどをプレゼントする。

景品は2種類あり、「Aコース」は銀魂総動員アクリルスタンド第1弾＆第2弾の40キャラセット（30人）、「Bコース」はPayPayポイント1000円相当（960人）となっている。キャンペーン期間中にLINEMOを契約しているユーザーは、当選確率が10倍にアップする。

また、キャンペーン応募者全員に銀魂のスマホ壁紙がプレゼントされるほか、LINEMOを新規契約した人には別デザインの壁紙も進呈される。

最大10万円相当のPayPayポイント当たる

あわせて、4月の週替わりキャンペーン第1弾として、最大10万円相当のPayPayポイントが当たる「LINEMO抽選キャンペーン」も実施している。申し込み期間は12日まで。

期間中に「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に新規または他社からのMNPで申し込み、あるいはプラン変更を申し込み、専用フォームからエントリーすると、抽選に参加できる。4月6日～19日までにエントリーおよび開通する必要がある。

景品はプランによって異なり、「LINEMOベストプランV」の場合は1等が10万円相当（3人）、2等が1万円相当（30人）、3等が100円相当（3000人）。「LINEMOベストプラン」の場合は1等が10万円相当（1人）、2等が1万円相当（10人）、3等が100円相当（1000人）となる。