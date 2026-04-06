ディズニープラスで「ズートピア2」4月15日16時配信開始。ジュディとニックの活躍が家で楽しめる
【ズートピア2】 4月15日16時 配信開始予定
ディズニーは同社公式Xアカウントにて、映画「ズートピア2」の配信をディズニープラスにて4月15日16時から開始すると発表した。
「ズートピア2」は2025年12月に日本で上映を開始した映画。「ズートピア」の続編として、ズートピアに忍び込んだ爬虫類を追う。正式にバディを組むこととなったジュディとニックの関係や、ヘビの「ゲイリー・ダ・スネーク」が動かす物語の展開が魅力だという。
ディズニープラスは「スタンダード」が月額1,250円（年額12,500円）、プレミアムが月額1,670円（年額16,700円）で提供中。プレミアムでは4台の同時視聴に加え、Dolby Atmos、4K UHDとHDRに対応している。
⋰- ディズニー公式 (@disneyjp) April 5, 2026
『#ズートピア２』が
ディ“ズー”ニープラスにやってくる✨
⋱#ズートピア 誕生に隠された秘密とは🔎
ジュデイとニック、
正反対なふたりの絆が試される🐰🦊
4/15（水）16時#ディズニープラス にて
見放題で独占配信🐍🦫🐾#ディズニープラスでズーっとズートピア
待ちきれない人は«いいね♡» pic.twitter.com/fWSUT38kkw
(C) Disney