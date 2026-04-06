【ズートピア2】 4月15日16時 配信開始予定

ディズニーは同社公式Xアカウントにて、映画「ズートピア2」の配信をディズニープラスにて4月15日16時から開始すると発表した。

「ズートピア2」は2025年12月に日本で上映を開始した映画。「ズートピア」の続編として、ズートピアに忍び込んだ爬虫類を追う。正式にバディを組むこととなったジュディとニックの関係や、ヘビの「ゲイリー・ダ・スネーク」が動かす物語の展開が魅力だという。

ディズニープラスは「スタンダード」が月額1,250円（年額12,500円）、プレミアムが月額1,670円（年額16,700円）で提供中。プレミアムでは4台の同時視聴に加え、Dolby Atmos、4K UHDとHDRに対応している。

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