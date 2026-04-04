この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【驚愕】足3本から復活したサワガニ、自分と同サイズのザリガニを「ガブリ」と丸かじり

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「手足が復活したカニにザリガニを与えると…」と題した動画を公開しました。動画では、瀕死の状態から劇的な回復を遂げたサワガニの「ミサワ君」が、エサのザリガニを豪快に捕食する様子が紹介されています。



捕獲された当初、ミサワ君は足が3本しかなく、両方のハサミも失っているという痛々しい状態でした。しかし、飼い主の懸命な世話と脱皮を経て、現在は足が8本すべて揃い、片方のハサミも復活。もう片方のハサミも再生途中という、驚異的な生命力を見せています。



動画内では、次の脱皮に向けて栄養をつけてもらうため、ミサワ君に小さなアメリカザリガニが与えられます。水槽にザリガニが投入されると、ミサワ君は優れた嗅覚と動体視力で瞬時に反応。目にも留まらぬ速さで飛びつき、ザリガニを確保しました。



興味深いのは、その捕食スタイルです。左側のハサミはまだ再生中で小さく機能しないため、ミサワ君は一番前の長い歩脚を器用に使い、まるでハサミのようにエサを押さえ込みます。さらに、通常ならハサミで小さくちぎって食べるところを、今回はザリガニの尻尾に直接かぶりつき、「恵方巻き状態」でモグモグと食べ進める姿が映し出されました。



また、再生中の小さなハサミの袋を拡大すると、中には次回の脱皮で現れるであろう新しいハサミの形が透けて見え、着実に完全復活へ近づいていることが確認できます。



ミサワ君が食べ残した部分は、モンハナシャコやナマズ、アミアカルヴァなど、他の水槽の生き物たちに分け与えられ、命を無駄にすることなく処理されました。足3本の状態から力強く生き抜くミサワ君の姿は、多くの視聴者に生命の神秘と感動を与えています。