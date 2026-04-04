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デリカD:5のカッコよさの正体は「機能美」だった。EV時代に求められる車の本質

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのばも氏が、YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」にて、「デリカD:5はなぜカッコいいのか｜機能美という答え」と題した動画を公開した。動画では、デリカの歴史を振り返りつつ、現在の自動車デザインにおける「機能美」の重要性について持論を展開している。



ばも氏はまず、デリカが元々「デリバリーカー（配達用バン）」であった歴史に触れ、そこからパジェロのフレーム構造などを取り入れ、四駆のように走れるミニバンへと進化した三菱のイノベーションを高く評価する。さらに、現在の自動車業界に言及し、熱狂的なファンである「スバリスト」に向けて車を作るスバルの独自路線を紹介。三菱にも同様にファンが存在し、三菱の車に乗ることで得られる独自の魅力があると語る。



一方で、現在の自動車業界全体に対する危機感も露わにした。特に、機能が伴わない装飾だけの「ハリボテ感のある車」が増えていると指摘。トヨタのハイラックスを例に挙げ、「若者が一気に買ったのは、そこに機能美があるからだ」と分析。機能を優先して追求した結果生まれる美しさこそが、世代を超えて人々を惹きつけると説明した。



また、EV化が進めばモーターの性能が均一化し、各社の差別化が難しくなると予測。「モーターになった時にどういう車を残せるかは、今の車の開発にかかっている」と述べた。自身が長年愛用しているデリカについても、最新モデルのオーバーフェンダーに対して「タイヤがはみ出していないのに付けるのは機能がない」と独自の視点で苦言を呈した。



最後にばも氏は、工業製品の美しさは外見だけでなく中身から来ると強調。メーカーに対して「もう一度、機能美を追求してほしい」と要望し、今後の自動車開発における本質的な価値の重要性を訴える形で締めくくった。