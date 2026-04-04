絶対に観るべき！Netflixで最近配信されたガチで面白い映画10選を映画紹介YouTuberが徹底解説
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YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「【永久保存版】ガチで面白いNETFLIX映画10選 【おすすめ映画紹介】」と題した動画を公開した。投稿主のヌシ氏が、ここ1ヶ月ほどの間にNetflixで配信開始された作品を中心に、特におすすめの10作品を厳選して紹介している。
動画内では、ホラーからコメディ、ヒューマンドラマまで幅広いジャンルが取り上げられている。最初に紹介された『パラサイト・バイティング 食人草』については、人食い植物に若者たちが襲われるパニックホラーとして、「植物に体の内側から侵食されていく姿は俺たち観客にとってもご馳走」と表現。麻酔なしでの切断手術など「エグすぎる外科手術シーン」を見どころとして挙げた。
また、ゾンビ映画の『ウォーム・ボディーズ』については、ゾンビと人間の「ガッツリ純愛ラブストーリー」であると解説。「ゾンビ映画の大喜利をやってる昨今」において、「最強クラスの変化球、いや魔球」と高く評価している。ガンをテーマにしたコメディ『50/50 フィフティ・フィフティ』については、一歩間違えれば大事故になりかねない題材を「深刻な病気と笑いをテトリスぐらい的確に積み上げやがる」と絶賛。「安いお涙頂戴とは一線を画す生々しいリアリティ」があると魅力を語った。
さらに、『ボイリング・ポイント／沸騰』では、高級レストランの厨房を舞台にした90分間ワンカットの撮影手法に注目。「疑似ワンカット」が多い中で「正真正銘90分間ガチンコ一本勝負」だと語り、現場の圧倒的な緊張感とライブ感を力説した。
ヌシ氏は作品ごとに独自の視点で魅力を言語化。単なるあらすじ紹介にとどまらず、作品の背景や映像技術にまで踏み込んだ解説は、次に観る映画を探している視聴者にとって、大いに参考になる内容となっている。
動画内では、ホラーからコメディ、ヒューマンドラマまで幅広いジャンルが取り上げられている。最初に紹介された『パラサイト・バイティング 食人草』については、人食い植物に若者たちが襲われるパニックホラーとして、「植物に体の内側から侵食されていく姿は俺たち観客にとってもご馳走」と表現。麻酔なしでの切断手術など「エグすぎる外科手術シーン」を見どころとして挙げた。
また、ゾンビ映画の『ウォーム・ボディーズ』については、ゾンビと人間の「ガッツリ純愛ラブストーリー」であると解説。「ゾンビ映画の大喜利をやってる昨今」において、「最強クラスの変化球、いや魔球」と高く評価している。ガンをテーマにしたコメディ『50/50 フィフティ・フィフティ』については、一歩間違えれば大事故になりかねない題材を「深刻な病気と笑いをテトリスぐらい的確に積み上げやがる」と絶賛。「安いお涙頂戴とは一線を画す生々しいリアリティ」があると魅力を語った。
さらに、『ボイリング・ポイント／沸騰』では、高級レストランの厨房を舞台にした90分間ワンカットの撮影手法に注目。「疑似ワンカット」が多い中で「正真正銘90分間ガチンコ一本勝負」だと語り、現場の圧倒的な緊張感とライブ感を力説した。
ヌシ氏は作品ごとに独自の視点で魅力を言語化。単なるあらすじ紹介にとどまらず、作品の背景や映像技術にまで踏み込んだ解説は、次に観る映画を探している視聴者にとって、大いに参考になる内容となっている。
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ホラーやパニックものなどエンタメ映画好き。映画漬けの日々を送ってきた僕が毎回テーマに沿ったおすすめ映画を紹介します。深みのない映画紹介が持ち味です