【知っておきたい】イオン出店に猛反対した結果…青森県八戸市がゴーストタウン化した「自滅のメカニズム」
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【ゆっくり遺産の探検隊】が「【実は自滅】イオンを追い出した街の末路…人口22万の八戸市中心街がゴーストタウン化【ゆっくり解説】」を公開した。青森県八戸市の中心市街地が衰退した歴史を紐解き、大型商業施設の出店阻止が招いたドーナツ化現象と、夜の屋台村に隠された街の強みを解説している。
動画は、人口21万人以上を擁し、イカの水揚げ量日本一を誇る青森県八戸市の中心街からスタートする。かつて北東北随一の繁華街と呼ばれた十三日町は、現在は通行人もまばらな状態となっている。元イトーヨーカドーの跡地には分譲マンションが建設中で、約60億円を投じて整備された公共施設「はっち」や「マチニワ」も商業収入はほぼ皆無だと指摘。70年の歴史を持つ老舗デパート「AEM」はシャッターが閉ざされ、かつて若者の聖地であったファッションビルも保険代理店などが入居する雑居ビルのようになっている現状を浮き彫りにした。
街がこの状態に陥った決定的な原因として、1990年代に持ち上がった大型モールの出店計画を挙げている。地元商店街が猛反対して建設を阻止した結果、イオンは隣接するおいらせ町へ出店。1995年に約4000台の無料駐車場を備えた巨大施設が開業すると、市民は週末ごとに隣町へと大移動するようになった。動画内では「自分たちを守る選択が自分たちを追い詰めた」と表現し、敵を追い出したはずが客ごと奪われるという最悪の結末を迎えたと分析している。
一方で、日が暮れると街は異なる様相を呈する。2002年に開業した屋台村「みろく横丁」は、仕事帰りの客や観光客で賑わいを見せている。案内人は、多額の予算をかけた箱モノ施設よりも、この横丁に人が集まっている事実を指摘。「変化を拒んだ代償はあまりにも大きかった」と街の衰退を総括しつつ、八戸市の最強の武器は「食文化と人の温かさ」であると結論付け、その強みを活かした復活に期待を寄せて締めくくった。
動画は、人口21万人以上を擁し、イカの水揚げ量日本一を誇る青森県八戸市の中心街からスタートする。かつて北東北随一の繁華街と呼ばれた十三日町は、現在は通行人もまばらな状態となっている。元イトーヨーカドーの跡地には分譲マンションが建設中で、約60億円を投じて整備された公共施設「はっち」や「マチニワ」も商業収入はほぼ皆無だと指摘。70年の歴史を持つ老舗デパート「AEM」はシャッターが閉ざされ、かつて若者の聖地であったファッションビルも保険代理店などが入居する雑居ビルのようになっている現状を浮き彫りにした。
街がこの状態に陥った決定的な原因として、1990年代に持ち上がった大型モールの出店計画を挙げている。地元商店街が猛反対して建設を阻止した結果、イオンは隣接するおいらせ町へ出店。1995年に約4000台の無料駐車場を備えた巨大施設が開業すると、市民は週末ごとに隣町へと大移動するようになった。動画内では「自分たちを守る選択が自分たちを追い詰めた」と表現し、敵を追い出したはずが客ごと奪われるという最悪の結末を迎えたと分析している。
一方で、日が暮れると街は異なる様相を呈する。2002年に開業した屋台村「みろく横丁」は、仕事帰りの客や観光客で賑わいを見せている。案内人は、多額の予算をかけた箱モノ施設よりも、この横丁に人が集まっている事実を指摘。「変化を拒んだ代償はあまりにも大きかった」と街の衰退を総括しつつ、八戸市の最強の武器は「食文化と人の温かさ」であると結論付け、その強みを活かした復活に期待を寄せて締めくくった。
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このチャンネルでは、かつて栄えた街や商業施設、バブル遺産などの「今のリアル」を紹介しています。 歴史や今後の展望について、視聴者のみなさんとワイワイ議論して楽しめたら嬉しいです。 🏢案内人 🔴タヌキちゃん（左側） 🟡魔理沙（右側）
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