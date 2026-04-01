カインズが埼玉県鶴ヶ島市と「包括連携協定」締結。防災や環境対策で連携・協力
カインズは3月26日、埼玉県鶴ヶ島市と「包括連携協定」を締結した。
(左から)カインズ くみまち推進統括部 統括部長 大西 健太郎、鶴ヶ島市 小川 尋海市長
同協定は、災害対策や環境、子育て支援など幅広い分野で相互に協力し、市民が安心して暮らせる地域社会の実現と活性化を目指すもの。
協定の連携事項は、「災害対策に関すること」「環境対策に関すること」「こどもたちの育成や子育て支援に関すること」「健康づくりに関すること」「産業の振興に関すること」「シティプロモーションに関すること」「その他市民サービスの向上と地域の活性化に関すること」の7点。
災害時の生活物資供給に加え、旗艦店であるカインズ鶴ヶ島店を熱中症対策の「クーリングシェルター」として開放する。また、家庭で不要となった園芸用土の無料回収サービスを3月から開始しており、資源循環の推進や不法投棄の抑制といった地域の課題解決にも取り組む。
設置予定のクーリングシェルター(画像はイメージ)
カインズ 鶴ヶ島店は地域最大級の旗艦店として、行政・市民・地域事業者をつなぐハブとしての機能を担っている。同社では今回の協定締結を通じて、鶴ヶ島市とともに「まちのくらしをみんなでDIY。」する「くみまち構想」の実現に向け、共創を一層深めていくとしている。
(左から)カインズ くみまち推進統括部 統括部長 大西 健太郎、鶴ヶ島市 小川 尋海市長
同協定は、災害対策や環境、子育て支援など幅広い分野で相互に協力し、市民が安心して暮らせる地域社会の実現と活性化を目指すもの。
協定の連携事項は、「災害対策に関すること」「環境対策に関すること」「こどもたちの育成や子育て支援に関すること」「健康づくりに関すること」「産業の振興に関すること」「シティプロモーションに関すること」「その他市民サービスの向上と地域の活性化に関すること」の7点。
設置予定のクーリングシェルター(画像はイメージ)
カインズ 鶴ヶ島店は地域最大級の旗艦店として、行政・市民・地域事業者をつなぐハブとしての機能を担っている。同社では今回の協定締結を通じて、鶴ヶ島市とともに「まちのくらしをみんなでDIY。」する「くみまち構想」の実現に向け、共創を一層深めていくとしている。