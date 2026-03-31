【無印良品】真野恵里菜、鉄分補給に飲んでいるゼリー飲料「また買い足す」

1児の母である真野恵里菜さんが「無印良品週間、購入品紹介！」というタイトルでブログを更新。真野さんが【無印良品】で購入したという食品や生活雑貨を紹介してくれました。この記事では、その中から真野さんが購入した食品をピックアップ。

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真野さんが「よく飲んでいるゼリー！」と紹介した商品がこちら。

■梅ゼリー 鉄分入り

無印良品 / 肌のことを考えてつくった 梅ゼリー 鉄分入り 税込290円（公式サイトへ）

1日分の鉄分が手軽にとれるという、和歌山県産の梅シロップが使われているゼリー。

公式サイトによると、無印良品の「肌のことを考えてつくった」シリーズは、「肌に必要な栄養素のうち、特に不足しがちと言われている栄養素や成分を配合した商品」なのだそう。

ゼリーとして味わいを楽しみながら、気になる栄養素や成分を手軽に補給できるのは嬉しいですね。

■不足しがちな鉄分を美味しく摂取できる

真野さんは「梅が大好きだから味が好みなのはもちろん 鉄分までしっかり摂れちゃうからとっても嬉しい！！」とコメント。

そして「多分すぐ飲んじゃうからこの期間にまた買い足す」と再購入も宣言していました。

■他の投稿もチェック

真野さんはブログはもちろん、Instagramでもご家族との日常や、お気に入りの商品などを発信されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね！