宮澤エマ、いきなり大胆ベッドシーン 「早くも…」「演技がリアル」SNS反響 浅香航大と濃厚なキス 30日放送『産まない女はダメですか』【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第1話が30日に放送され、主演の宮澤エマの演技に反響が集まっている。（以下、ネタバレを含みます）
【写真】浅香航大をギュッと抱きしめ…演技に反響が寄せられている宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
宮澤にとって今作はドラマ初主演作。第1話では、開始早々に夫役の浅香と濃厚なキスをしながら、ベッドシーンを演じた。
SNSでは「演技がリアル」「さて新しいドラマが早くも…」といったコメントのほか、「これが連ドラ初主演だったのね?!」と驚く声も上がっている。
【写真】浅香航大をギュッと抱きしめ…演技に反響が寄せられている宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
宮澤にとって今作はドラマ初主演作。第1話では、開始早々に夫役の浅香と濃厚なキスをしながら、ベッドシーンを演じた。
SNSでは「演技がリアル」「さて新しいドラマが早くも…」といったコメントのほか、「これが連ドラ初主演だったのね?!」と驚く声も上がっている。