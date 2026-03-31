マクドナルド新CMでケツメイシ「さくら」MVを再現！鈴木えみは母親役として出演
鈴木えみが出演し、ケツメイシの春の名曲「さくら」を使用した、マクドナルド“ベーコンポテトパイ”の新TVCMが4月7日より放映開始となる。
■リリースから21年経ったケツメイシの名曲「さくら」
マクドナルドでは、4月8日から期間限定で、人気メニュー“ベーコンポテトパイ”を全国の店舗にて販売。新TVCMでは、モデルの鈴木えみを初めて起用。さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシの名曲「さくら」のMVの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMとなった。
春の定番ソング「さくら」の歌にのせて、満開の桜の木の下で“ベーコンポテトパイ”をおいしそうに頬張る鈴木えみ、そして桜並木を歩くケツメイシの姿に注目だ。
時を超えて愛される「さくら」と、毎年春に帰ってくる“ベーコンポテトパイ”。平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容となっている。
■撮影エピソード
◎入念な画角チェックで、「さくら」MVの世界観を再現
2026年の“ベーコンポテトパイ”のCMは、ケツメイシの名曲「さくら」のMVをモチーフにした作品。鈴木えみが当時を連想させる白い衣装を身にまとい、桜を見上げながら“ベーコンポテトパイ”を頬張るシーンから撮影がスタートした。撮影現場では当時のMV映像と今回の映像を並べてモニターチェックを行い、顔の角度や髪のなびき方、表情の細かなニュアンスまで徹底的に確認。カメラアングルや風の当たり方も当時を忠実に再現し、鈴木が真剣な眼差しでモニターを見つめながら、完璧な仕上がりを目指す姿が印象的だった。
当時と変わらぬ鈴木の姿に、現場からは「MVの時と変わらない！ きれい！」と感嘆の声が上がった。
◎優しい表情から細やかな配慮まで、鈴木えみの魅力が盛りだくさん
「さくら」のMVから21年経ち、今回は母親役として出演した鈴木。カメラで桜を撮る息子を優しく見守る母親のまなざしを自然に表現した。カメラに向かって表情を撮影する難しいシーンだったが、監督から「子どもを見守るような表情でお願いします」というオーダーが出ると、鈴木は一瞬で母親の表情に切り替わり、すぐにOKテイクを獲得。さらに撮影中は、パッケージの“ベーコンポテトパイ”の文字が隠れないよう細やかに気を遣う姿も見せ、そのプロ意識の高さに現場からは「さすがです！」と声が上がった。
◎愛情深い表情で“母親”の役柄を魅力的に演出
息子との触れ合いを描く数々のシーンで、息子役の男の子とともに和気あいあいとした雰囲気で撮影は進んだ。特に印象的だったのは、肩を寄せ合いながら歩くシーン。鈴木と息子役の男の子が自然な笑顔を浮かべながら歩く姿は、まさに実際の親子そのもので、監督は「仲良し！ 本当の親子みたい！」と大絶賛。モニターチェックでもふたりが並びながら笑顔で確認する姿が見られ、見ているスタッフ全員が思わず笑顔になる、心温まる撮影現場となった。
◎ケツメイシも特別出演！自然体で桜並木を歩く姿も
今回のCMにはケツメイシのメンバーも特別出演し、「さくら」のMVと同じように、桜並木を歩くシーンを撮影した。ケツメイシの3人の仲の良さは撮影現場でも健在で、自然とくっついて歩いてしまうほどの親密さを見せていた。その様子を見た監督からは「もう少し離れても大丈夫ですよ」と笑顔でオーダーが出るひと幕も。長年の友情が感じられる微笑ましい光景に、現場スタッフからも温かい笑い声が漏れていた。ケツメイシさんの絆の深さが伝わってくる、終始和やかな雰囲気のなかで撮影は無事終了した。
■鈴木えみ＆ケツメイシ インタビュー
Q. マクドナルドの新CMへ初出演いただきました。マクドナルドの思い出やエピソードをお聞かせください。
鈴木：学生の時に放課後にみんなでマクドナルドに集まっていたこともあり、たくさんの思い出があります。ドリンクを飲んで、いろいろ食べたり、おしゃべりしていましたね。当時10代だったので、恋バナなどティーンエージャーらしい話をしていたと思います。
RYO：サラリーマンの時、半年間山奥で研修したんですけど、日曜日だけ唯一下山できまして。その時に、ハンバーガーを30個くらい買って、みんなで群がるようにして食べてました（笑）。毎週交代交代で下山して誰かが買いに行くっていう…恋バナですね。
大蔵：これは絶対恋バナじゃないでしょ（笑）。
RYO：でもそこで嫁と結婚してます、同期なので。
Q. 奥様と出会われたのはマクドナルドがきっかけと言っても過言ではない？
RYO：そうですね、強引に行くとそうなります（笑）。
大蔵：僕は小学校の学習塾の下がマクドナルドで、塾で勉強したご褒美にみんなでマクドナルドに行ってホットアップルパイや当時販売していたサンデーを食べました。当時擦ったら当たりが出るというカードがあったのですが、それをみんなでやってました。スニーカーが当たるみたいなスクラッチで、小学生時代によく擦ってました。
Q. 鈴木さんとケツメイシさんといえば「さくら」のMVが思い出されます。今回の商品は発売当時から変わらないおいしさが特徴の“ベーコンポテトパイ”ですが、「さくら」のMV撮影頃の約20年前から変わらないこと、あるいは変わったことを教えてください。
鈴木：「さくら」って21年目になりますかね。たくさんの方にずっと愛されている作品で、毎年桜の季節、春になると思い出していただける、私にとってもすごく大事な作品です。実は1年以上前から企画を送ってくださって、ずっとやり取りをさせてもらっていたんですけど、やっぱり私の作品ではなくて、「さくら」ってケツメイシさんの作品なので、ケツメイシさんが一緒に出てくださるならと。すごいわがままを言って、今日実現できて本当に嬉しいです。今回の撮影は、昔の「さくら」のMVを横に並べて、なるべく同じ角度で、髪のなびき方ひとつまで、スタッフの方たちが本当にこだわりを持って撮影してくださいました。モニターチェックの時に画面を見て気づいたのですが、私は本当に髪型が変わってないなと。ずっとぱっつんロングのまま20年きてしまったので、（前髪の）幅だけ広くなったというところだけ変わった感じです。
RYOJI：髪色がね（変わりましたね）。ナゲットのバーベキューソース色に。
鈴木：たしかに（笑）そうですね。
RYOJI：僕らも髪型だけは変わってない。共通点ですね。
鈴木：お互いに（笑）。
Q. 「さくら」のMVのように桜が舞い散る景色が印象的なシーンとなっていますが、鈴木さんの桜に関するエピソードがあれば教えてください。
鈴木：私は19歳で「さくら」のMVに出させてもらったのですが、そこから実はお花見に行くのが恥ずかしくなっちゃって…シチュエーションの条件が揃い過ぎて、なんか勝手に恥ずかしくて。実はお花見ってちゃんとやったことがないんですよ。
RYOJI：申し訳ないね、人生を狂わせたとか思われちゃうね。
大蔵：お花見させてあげてください。
鈴木：お願いします（笑）。（お花見に）行けばいいんだろうけど、勝手に私が照れているだけです。
Q. 20年前の自分に“ベーコンポテトパイ”を差し入れるとしたら、どのような言葉と一緒に差し入れてあげたいですか？
RYOJI：期間限定になるから早めに食っとけ。みたいな感じですかね。
Q. “ベーコンポテトパイ”と何を組み合わせたら最高の組み合わせになると思いますか？
RYOJI：アップルパイかなやっぱり。甘いとしょっぱいみたいなね。でもバニラシェイクと組み合わせてもめちゃくちゃ美味しいと思います。
大蔵：僕はフィレオフィッシュ(R)を合わせるとかですかね。
RYO：僕はチキンタツタですね。えみちゃんは？
鈴木：私もフィレオフィッシュ(R)が好きですね。
Q. 本CMは4月に放映開始となります。新学期や新生活の時期にちなんで、新しく始めたいことはありますか。
鈴木：新しく始めたいことというか、もう始めたことなんですけど…いま人生で初めて運動をしていて、ウエイトトレーニングを始めました。本当に運動をしてこなかった人生で、ゼロ筋肉なんですけど、最近車移動がどんどん増えてきて歩きすらしなくなっちゃったので（運動を始めました）。いよいよヤバくなってから始めると、体力的にもメンタル的にもしんどそうと思って、今のうちから頑張ってみようかなと。
大蔵：僕もトレーニング大好きなので。筋トレ、マラソンとか。
Q. 鈴木さんにおすすめするとしたらどんなトレーニングですか。
大蔵：やっぱり、おしりとか下半身をしっかりと鍛えるために、スクワットは是非やった方がいいかなって思います。全身の燃焼があがり、消費カロリーもあがるので、基礎代謝も良くなります。
RYOJI：“ベーコンポテトパイ”持ってね。
Q. ケツメイシの皆さんは新しく始めたいことは何かありますか？
RYO：子どもの小学校の時とか、誰かの誕生日とかに（マクドナルドで）集まりがあったんですけど、それをまた復活させるかもしれません。孫ができたら。
大蔵：ツアーが4月から始まるのですが、それがキャンプをテーマにしたものなんですね。僕はキャンプにそこまで詳しくないんですけど、RYOJIさんがすごく詳しいので、それに便乗したいです。最近車もキャンプ仕様にしまして、そこで少しずつ始めていこうかなっていう、（キャンプが）新しく始めたいことのひとつですね。
RYOJI：何でも思いついた時に、やることが一番だと思うんですよね。筋トレもそうですし、キャンプもそうだしね。結局その積み重ねが人生になって、こうやってまた20年後に再会できたりすると思うので、まずは第 1 歩目をね、怖がらずに踏み出すっていうことですかね。
Q. CMをご覧になるみなさまにメッセージをお願いします。
鈴木、ケツメイシ：みなさんこんにちは、鈴木えみとケツメイシです。
鈴木：今年も“ベーコンポテトパイ”の季節がやってきました。
ケツメイシ：あの頃から変わらないおいしさの“ベーコンポテトパイ”とともに、どこか懐かしいCMも楽しんでいただけると嬉しいです。
鈴木：春になると戻ってくる“ベーコンポテトパイ”4月8日から全国のマクドナルドで、ぜひお楽しみください！
■関連リンク
マクドナルド公式サイト
https://www.mcdonalds.co.jp/