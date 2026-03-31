マクドナルド新CMでケツメイシ「さくら」MVを再現！鈴木えみは母親役として出演

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鈴木えみが出演し、ケツメイシの春の名曲「さくら」を使用した、マクドナルド“ベーコンポテトパイ”の新TVCMが4月7日より放映開始となる。

■リリースから21年経ったケツメイシの名曲「さくら」

マクドナルドでは、4月8日から期間限定で、人気メニュー“ベーコンポテトパイ”を全国の店舗にて販売。新TVCMでは、モデルの鈴木えみを初めて起用。さらに、リリースから21年経った今もなお人気の、ケツメイシの名曲「さくら」のMVの世界観を再現した、懐かしくも新しいCMとなった。

春の定番ソング「さくら」の歌にのせて、満開の桜の木の下で“ベーコンポテトパイ”をおいしそうに頬張る鈴木えみ、そして桜並木を歩くケツメイシの姿に注目だ。

時を超えて愛される「さくら」と、毎年春に帰ってくる“ベーコンポテトパイ”。平成から令和へ、変わらぬ美しさとおいしさが重なり合う、心温まる内容となっている。

■撮影エピソード

◎入念な画角チェックで、「さくら」MVの世界観を再現

2026年の“ベーコンポテトパイ”のCMは、ケツメイシの名曲「さくら」のMVをモチーフにした作品。鈴木えみが当時を連想させる白い衣装を身にまとい、桜を見上げながら“ベーコンポテトパイ”を頬張るシーンから撮影がスタートした。撮影現場では当時のMV映像と今回の映像を並べてモニターチェックを行い、顔の角度や髪のなびき方、表情の細かなニュアンスまで徹底的に確認。カメラアングルや風の当たり方も当時を忠実に再現し、鈴木が真剣な眼差しでモニターを見つめながら、完璧な仕上がりを目指す姿が印象的だった。

当時と変わらぬ鈴木の姿に、現場からは「MVの時と変わらない！ きれい！」と感嘆の声が上がった。

◎優しい表情から細やかな配慮まで、鈴木えみの魅力が盛りだくさん

「さくら」のMVから21年経ち、今回は母親役として出演した鈴木。カメラで桜を撮る息子を優しく見守る母親のまなざしを自然に表現した。カメラに向かって表情を撮影する難しいシーンだったが、監督から「子どもを見守るような表情でお願いします」というオーダーが出ると、鈴木は一瞬で母親の表情に切り替わり、すぐにOKテイクを獲得。さらに撮影中は、パッケージの“ベーコンポテトパイ”の文字が隠れないよう細やかに気を遣う姿も見せ、そのプロ意識の高さに現場からは「さすがです！」と声が上がった。

◎愛情深い表情で“母親”の役柄を魅力的に演出

息子との触れ合いを描く数々のシーンで、息子役の男の子とともに和気あいあいとした雰囲気で撮影は進んだ。特に印象的だったのは、肩を寄せ合いながら歩くシーン。鈴木と息子役の男の子が自然な笑顔を浮かべながら歩く姿は、まさに実際の親子そのもので、監督は「仲良し！ 本当の親子みたい！」と大絶賛。モニターチェックでもふたりが並びながら笑顔で確認する姿が見られ、見ているスタッフ全員が思わず笑顔になる、心温まる撮影現場となった。

◎ケツメイシも特別出演！自然体で桜並木を歩く姿も

今回のCMにはケツメイシのメンバーも特別出演し、「さくら」のMVと同じように、桜並木を歩くシーンを撮影した。ケツメイシの3人の仲の良さは撮影現場でも健在で、自然とくっついて歩いてしまうほどの親密さを見せていた。その様子を見た監督からは「もう少し離れても大丈夫ですよ」と笑顔でオーダーが出るひと幕も。長年の友情が感じられる微笑ましい光景に、現場スタッフからも温かい笑い声が漏れていた。ケツメイシさんの絆の深さが伝わってくる、終始和やかな雰囲気のなかで撮影は無事終了した。

■鈴木えみ＆ケツメイシ インタビュー