辻希美、息子2人分のサイズが異なる手作り弁当公開「詰め方が参考になる」「ハートの卵焼きが可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの辻希美が3月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子2人分の手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が参考になる」タコさんウインナー＆カレーご飯など詰めた次男部活弁当
辻は「そっちゃん部活弁当」と記し、部活動に励む次男の昊空（そら）くんに作った弁当の写真を投稿。カレーがのったご飯に、花やタコの形に飾り切りしたウインナーやミートボール、卵焼きやシュウマイなどが添えられたボリューム感のある弁当を披露し、「行ってらっしゃい」「頑張ってね」と応援の言葉をつづっている。
また「コアがお弁当がいいとの事で あのままのミニサイズ弁当」と三男の幸空（こあ）くんへの弁当も公開。昊空くんの弁当と同じようなおかずが少量ずつ詰められており、ハートの卵焼きが可愛らしいアクセントとなっている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「詰め方が参考になる」「子どもたちが喜びそう」「全部美味しそう」「ハートの卵焼きが可愛すぎる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が参考になる」タコさんウインナー＆カレーご飯など詰めた次男部活弁当
◆辻希美、昊空くん＆幸空くんへの手作り弁当披露
辻は「そっちゃん部活弁当」と記し、部活動に励む次男の昊空（そら）くんに作った弁当の写真を投稿。カレーがのったご飯に、花やタコの形に飾り切りしたウインナーやミートボール、卵焼きやシュウマイなどが添えられたボリューム感のある弁当を披露し、「行ってらっしゃい」「頑張ってね」と応援の言葉をつづっている。
◆辻希美の投稿に「愛情たっぷり」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「詰め方が参考になる」「子どもたちが喜びそう」「全部美味しそう」「ハートの卵焼きが可愛すぎる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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