サッカー日本代表の森保一監督（５７）が３０日、国際親善試合イングランド戦（３１日＝日本時間４月１日、英ロンドン）の前日会見を試合会場のウェンブリースタジアムで行った。

２８日のスコットランド戦（英グラスゴー）に１―０で勝利し、世界的強豪に挑むにあたり「非常にハードな試合になると思うが、Ｗ杯に向けてチームの積み上げができるように全力を尽くしたい。世界トップクラスのイングランドと戦う中で、Ｗ杯基準、世界基準、世界トップ基準に対して何ができるかを、厳しい戦いを通して示していきたい」と意気込んだ。

会見では現地メディアから、森保ジャパンが掲げるＷ杯優勝という目標の日本国内の受け止めを問われ、こう答えた。「ほとんどの人ができないと思っていると思う。ただし、我々は現実的にチャンスがあると思っている。イングランドはＷ杯優勝の本命だと思う。我々はダークホースで優勝を狙う。その力をつけていると思う。目標を持つことで日本人は絶対にその目標にたどり着けると思うので、現在、未来に向けてもその目標を持つことが大切だと思っている」

森保ジャパンは、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング４位の強豪相手に目標にふさわしい戦いを見せることができるか。