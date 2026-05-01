サッカー日本代表の森保一監督（57）が1日、東京都江東区の東京ドリームパークで行われたYouTubeテレビ朝日スポーツ公式「絶対に負けられない座談会」の公開収録にゲスト出演した。サッカー解説者の松木安太郎氏、元日本代表DFの内田篤人氏、芸能界屈指のサッカー通で知られる元日向坂46で女優の影山優佳とトークを展開。今月15日に発表されるW杯北中米大会メンバー26人について「ある程度は決まっているが、最後まで日本代表