元サンフレッチェ広島GMで、日本代表監督の森保一氏を広島の前身・マツダにスカウトしたことでも知られている今西和男（いまにし・かずお）さんが16日未明、肺炎のために広島市内の病院で亡くなった。85歳。広島市出身。13日に体調を崩して入院していた。今西さんは1945年8月に広島市内で被爆し、左足に大やけどを負った。左足のやけど痕がケロイドになっていじめにあったが、相撲が強く、ガキ大将になったという。野球をやり