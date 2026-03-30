人気インフルエンサー・MINAMIが3月26日、公式YouTubeチャンネル「みなみチャンネル」を更新。「超極秘なデートコーデ組んでもらったぜ！」と題した、2023年3月以来、2度目のデートコーデ企画が話題になっている。

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MINAMIは現在19歳のインフルエンサーで、YouTubeチャンネルの登録者数113万人を誇る。チャンネルではVlogや踊ってみた系の動画、姉・妹との三姉妹動画なども人気を博している。

YouTube動画のストックがなくなってきたということで、母からのやや強引な提案で実現した今回の企画。前回の動画と同様に、今回も「遊園地」と「映画館」という2つのシチュエーションに分けてデートコーデを披露することになり、MINMIは「むずいって！」と一言。本人はデートの服装にこだわるタイプではなく、あくまで実際とは異なる「架空のデート」だということを断った上で、視聴者の参考になるコーディネートを組むと宣言した。

まずは遊園地コーデから。「むずい」と言いつつ決断力のあるMINAMIがサッと手に取ったのは、ANNA SUI NYCのシアートップスと、アウトレットで購入したSLYの黒いワンピース。そこに合わせる形で小物や白い靴を選んでいった。一方、映画館コーデはお気に入りでいつも履いているGYDAのジーンズを起点に、爽やかさと甘さが融合した内容に仕上げていく。

前述のようにMINAMIはデートでもあまり服装にこだわらないタイプで、かなりのスピードで映えるコーデがまとまった。唯一気合いを入れて時間をかけるのは、ファンに会うイベントの日だそう。「MINAMIの恋人は、ファン（笑）」と冗談めかしながら真面目な表情で語っていたのが印象的だ。さらにファンには嬉しいサプライズで、最後に本人が「放送できない」と笑うほどリアルな“おうちデートコーデ”も披露されているので、気になる人はチェックしてみよう。

ちなみに、動画タイトルにある「超極秘」は、単に「絶対に秘密」という意味ではなく、MINAMIととても親密で、視聴者の人気も高い男性の愛称（超極秘くん）だ。本人は架空のデートとしていたが、視聴者には超極秘くんとのリアルなデートを想像する人も多かったようで、「極秘くんのキーワード出てきたらどんなに忙しくてもみる」「超極秘くん待ってたよ笑笑」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）