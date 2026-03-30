自身のX更新で花見を報告

大相撲の元大関・小錦でタレントのKONISHIKIが29日、自身のXを更新。花見を満喫したことを報告すると、ファンから様々な声が上がった。

お花見会場にいたのは、サングラスをかけ、白くなった顎髭をたくわえたKONISHIKIだった。

「本当に40年ぶりですねーとにかく気持ちですよー日本桜文化が日本の力」として、動画や写真を公開。他の投稿でも「日本大好き 桜日本の心美しさと優しさあと心あたかくさせます、ありがとう日本」とつづると、X上のファンに反響が広がった。

「ハワイで見た小錦さんショーより随分痩せましたね」

「おぉぉぉー！お元気そうで嬉しい」

「小錦めっちゃ久々に見た」

「日本を大好きで居てくれてありがとうございます」

「現役当時から大好きです」

62歳のKONISHIKIは現役時代、当時の史上最重量（285キロ）をマークし、巨漢大関として活躍。幕内優勝3回を誇る。2024年12月には腎不全を患っていたことを公表。妻の千絵さんから腎臓提供を受け、移植手術したことを明かしている。



（THE ANSWER編集部）