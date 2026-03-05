

なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！





アタル（キン肉マン ソルジャー）とスグル。（オメガマン・）ディクシアとアリステラ。さらにはゴールドマン（悪魔将軍）とシルバーマンなどチート級の強さを誇るのが兄弟超人。「新コンセプトの兄弟超人です！」という、なすなかにし中西茂樹さんが考案した超人のスペックを紹介です！

超人リストVol.51 ハサマール

身長：280cm 体重：520kg 超人強度：150万パワー 出身：日本

中西 今回の超人は電車のドアをイメージした「ハサマール」になります。

――一般的な兄弟超人と違って、こちらは単独の超人に見えるビジュアルですけど？

中西 向かって左側が兄、右側が弟になります。これまでの兄弟超人と違い、合体した状態が基本形です。

――どんな攻撃を行なうのですか？

中西 兄弟の真ん中に相手超人を挟んでバチーン！と挟む攻撃です。

――強豪超人をピンポイントでドアに挟むのは難しいのでは？

中西 「駆け込み乗車はおやめください」とアナウンスが流れるんです。これを聞いた相手超人は、なぜか反射的にハサマールのドア部分に突進してバチーン！と挟まれてしまうんです。これ、突進力のあるバッファローマンやウォーズマンのスクリュー・ドライバーでも挟むことが可能なんです。

――これは強豪超人と呼べるレベル！ ただ、挟むだけでは相手をOKできませんよね？

中西 相手の首をホールドしつつ高速移動します。あとは、48の殺人技の一つである「風林火山」的なムーブで、最終的にはリングに叩きつけます。なので、間違いなく最強です！



48の殺人技のNo.3、風林火山っぽいフェイバリットを使う兄弟超人が登場です！





――これ兄弟のタイミングがぴったりでないと発動するのが難しそうですけど？

中西 実は兄弟仲が悪く、なかなかベストのタイミングで技を発動できないのが弱点でもあります。ただし、ふたりが分離した状態で攻撃を行なうこともできます。例えば、それぞれが攻撃しつつ相手の首をドアとリングで挟むといった「地獄の断頭台」的な技を使うことも可能。しかし、兄が弟に断頭台を誤爆するといった、分離した状態でも兄弟仲がアダとなることが多いのが問題だったりします。

――断頭台の誤爆ってシャレになりません！ では、兄弟仲が影響しない試合展開は？

中西 試合開始直後に「駆け込み乗車はおやめください」のアナウンスをするのが絶対です。試合が長引くにつれ、兄弟間の連携が悪くなりますから。試合開始直後にアナウンスができれば勝確です！

――なんかハサマールの勝利試合の時間は短そうですよね。

中西 だいたい30秒ほどで試合終了です。ある意味、そこが最大の弱点なんですよ。テレビ放送、興行的にも30秒は「金返せ！」となりますから。仮に試合が長引いても兄弟喧嘩がはじまり、ブッキングしづらい兄弟超人なんです。

――ところで、なんで兄弟喧嘩になるんですか？

中西 基本、ファイトマネーです。「オレのほうが強い力で挟んだから、取り分あげろ！」と揉めはじめます。

――これじゃ、超人ファイトで食えないのでは？

中西 いえ。儲かってます。鉄道会社の営業が多く、「駆け込み乗車撲滅キャンペーン」などで大人気なんです。営業のギャラは"折半"で固定されているため、金銭で揉めることもありません。なので、「オレたち、もう超人ファイトはいらんやろ！」となっていますね。

――中西さん、次回は試合に出る超人を考えてください！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』（MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信）に出演中。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

なすなかにしの中西茂樹さん考案超人「ハサマ―ル」

イラスト／なすなかにし中西茂樹 取材・文／直井裕太 ©ゆでたまご／集英社