「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」

ツンデレ若様がアタリ役だった「花の都に虎(とら)われて〜The Romance of Tiger and Rose〜」(2020年)でのブレイクから5年――30歳となり、大人の色気が増したと評判の"最旬イケメン"ディン・ユーシー(丁禹兮)。

「花の都に虎われて〜」で共演した3歳年下のチャオ・ルースーや、「永夜星河(えいやせいが)〜シークレット・ラブミッション〜」(2024年)で共演した同い年のユー・シューシンら、チャーミングなヒロインとのラブコメ作品の印象が強いユーシーだが、最新主演作「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」(2025年)での姿はひと味違う。精悍な将軍に扮し、"兄嫁"を演じた8歳年上のソン・チエン(宋茜)との、狂おしくも切ない大人のロマンスが多くの支持を集めた。

ディン・ユーシーとビクトリア(ソン・チエン)の大人ロマンスが多くの支持を集めた「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

4月6日(月)より衛星劇場にて日本初放送される「山河枕〜Promise of Love〜」は、ディン・ユーシーと、K-POPガールズグループ・f(x)で活躍したビクトリアことソン・チエンが繰り広げるロマンス・アクション時代劇。

時は、大遂と北岐が戦を続ける時代。大遂の将軍である父を戦で亡くした楚瑜(ソン・チエン)は、父の戦死に軍事機密の漏洩が関係しているのではと疑念を抱くと、軍械司を率いる衛家の長男・衛珺に婚姻を迫るふりをして近づき、密かに調査の協力を求める。

だが、ほどなくして出征した衛珺もまた父と5人の弟とともに戦死。衛家は、七男・衛韞(ディン・ユーシー)だけが生還する。楚瑜は、すでに亡き人となった衛珺の妻として衛家に入り、軍械司を探ることに。聡明な衛韞は、そんな"兄嫁"を警戒しながらも、共に過ごすうちにどうしようもなく惹かれていく。

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

まず序盤、衛家の7人兄弟の"末っ子"として登場する衛韞のキャラクターが新鮮だ。

衛韞は、これまでユーシーが演じてきた"ヒロインを冷めた目で見るハイスペックでクールな若様"とは真逆ともいえる、少年っぽさの残る無邪気な青年。長兄を心から慕いキラキラした目で見る一方、その兄に嫁ぎたいと現れた楚瑜を「なぜ突然兄を慕うようになった？」と疑い、「兄は優しい。傷ついてほしくないんだ。心の傷も許さない」と言い張る姿は、まさに大事な兄を取られたくない弟そのものだ。

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

対する楚瑜も、数々のラブコメ時代劇でタッグを組んできた可愛らしいヒロイン像とは雰囲気の違う大人の女性。天性の知性と勇敢さを兼ね備え、亡き父の無念を晴らすために計画を遂行させていく強かさも覗かせる。K-POPの最前線で活躍しただけあって、身のこなしも実にしなやかだ。

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

女優としての活躍も目覚ましく、ホアン・シュエン×ワン・イーボーがＷ主演した「風起洛陽〜神都に翔ける蒼き炎〜」(2021年)では皇帝護衛官・武思月を演じ、本格アクションを披露。本作の楚瑜役も、世間の目など気にせず大胆に行動する様は惚れ惚れするほどで、随所で勇ましい演舞や乗馬シーンも披露している。

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

そんな戦うヒロイン、楚瑜を演じたビクトリア(ソン・チエン)とのケミが、ユーシーの新たな一面を引き出した。重責を一身に背負うことになった孤独や戸惑いに苦しみ、どん底でもがきながらも、次第に楚瑜に心惹かれ、衛韞は一人の男性として成長していく。

前半、時折甘えるような表情を見せながらも手を握ることもできず、密かに想いを募らせる姿は、これまでの"ツンデレ若様"とは違った魅力がある。一方、後半では弟扱いする楚瑜をぐいっと引き寄せ強引にキスする場面も...。楚瑜に対する態度が義弟から大人の男のそれに変わっていく過程が堪らない。

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

「一念関山 -Journey to Love-」を大ヒットさせたジョウ・ジンタオ監督のメガホンの下、戦わざるをえない宿命の中で育む純愛を抜群の説得力で演じているディン・ユーシーとビクトリア(ソン・チエン)。どこか禁断の香りが漂う2人の大人ロマンスにも注目しながら、彼らの戦いの行く末を見守りたい。

「山河枕(さんがしん)〜Promise of Love〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

文＝酒寄美智子

放送情報

山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜

放送日時：2026年4月6日(月)21:00〜

※毎週(月)21:00〜ほか(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ