最大120倍の格差…韓国大企業で深刻な「報酬二極化」　素直に喜べない“平均年収1000万円時代”

韓国国内の主要な大企業の従業員の平均年収が、初めて1億ウォン（日本円＝約1059万円）を突破した。

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しかし、経営実績の改善で最高経営陣の報酬がより大幅に上昇したことで、従業員と最高経営陣の間の年収格差が前年よりさらに広がり、「報酬の二極化」も深刻化している。

3月25日、企業分析研究所リーダーズインデックスが売上高上位500大企業のうち比較可能な211社を分析した結果、昨年の従業員の実質平均年収は前年比5.2%増の1億280万ウォン（約1089万円）となった。

最高年収者の報酬の増加幅はさらに大きく、平均報酬は21億8000万ウォン（約2億3104万円）と7.6%増加し、従業員の平均年収に対する格差は20.7倍から21.2倍に拡大した。

業種別では、流通業で格差が最も大きく現れた。流通業の最高年収者は平均25億3646万ウォン（約2億6882万円）で前年比20.1%増加したが、従業員の平均年収は6447万ウォン（約683万円）にとどまり、その格差は39.3倍に達した。このほか、飲食料品業種が34.2倍、持株会社が29.3倍、IT・電気電子が28.5倍で続いた。一方、金融圏は相対的に格差が小さかった。

銀行業の場合、従業員の平均年収は1億1828万ウォン（約1253万円）と5.9%増えたが、最高年収者の報酬は9億8686万ウォン（約1億457万円）と1.7%の増加にとどまった。これにより、格差は8.7倍から8.3倍に縮小した。保険は11.1倍、与信金融は11.2倍水準だった。

個別企業ではHS曉星の格差が最も大きく、チョ・ヒョンサン副会長が73億5000万ウォン（約7億7886万円）を受け取った一方、従業員の平均年収は6100万ウォン（約646万円）と120.5倍の差を見せた。同社ではチョ・ヒョンジュン会長が101億9900万ウォン（約10億8080万円）を受け取り、従業員の平均年収8630万ウォン（約914万円）より118.2倍多かった。系列会社の報酬を合算すると、チョ会長の年収は157億3500万ウォン（約16億6746万円）に達する。

イーマートは、新世界グループのチョン・ヨンジン会長の58億5000万ウォン（約6億1993万円）と、従業員の平均5103万ウォン（約540万円）の間の格差が114.6倍だった。

個人報酬基準では、ハンファグループのキム・スンヨン会長が248億4100万ウォン（約26億3244万円）で最も多かった。次いでCJグループのイ・ジェヒョン会長が177億4300万ウォン（約18億8023万円）、現代自動車グループのチョン・ウィソン会長が174億6100万ウォン（約18億5035万円）で後に続いた。

従業員の平均年収は金融・証券業で高い水準を記録した。韓国投資証券が1億8174万ウォン（約1925万円）で最も高く、SKハイニックスが1億8076万ウォン（約1915万円）、NH投資証券が1億7851万ウォン（約1891万円）、KB金融が1億7398万ウォン（約1843万円）、サムスン証券が1億6452万ウォン（約1743万円）だった。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

リーダーズインデックスは、「大企業の業績が改善し、従業員の給与も同時に上昇したが、最高経営陣の報酬上昇率がこれを上回り、全体的な年収格差がさらに広がったものと見られる」と説明している。

（記事提供＝時事ジャーナル）