この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【超簡単】市販のカレールーそっくり、なのに無添加の自家製カレールー！身近な調味料を混ぜるだけで簡単！グルテンフリーカレー ４毒抜きレシピなのに大満足! 」と題した動画を公開しました。小麦・油・乳製品・甘いものを使わない「4毒抜き」でありつつ、市販のルーに比べて脂質約85%オフと旨味とコクたっぷりを実現した、自家製固形カレールーの作り方を紹介しています。



以前から独自の無添加カレーレシピを提案してきたヒロさんですが、今回はその最新版として、保存や扱いがしやすい「固形ルー」に進化させました。ボウルに塩、カレー粉、米粉、白だしなどを入れて混ぜ合わせた後、コク出しの豆味噌、フルーティーさを加える梅干し、トマトペーストを投入。最後に溶かしたゼラチンを加えて冷やし固めるだけで完成します。



動画では、この自家製ルーを使ったアレンジとして「肉じゃがリメイクカレー」や「キーマカレー」、そして一から作る「こだわりカレー」も披露。「超簡単なのにとっても深い味がします」と、その万能ぶりをアピールしました。



冷蔵で1週間、冷凍なら2ヶ月も保存可能なこの自家製ルー。休日に多めに作ってストックしておけば、いつでも美味しくて罪悪感のないヘルシーなカレーが楽しめそうです。



