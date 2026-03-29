「あっという間に美味しいカレーに」混ぜて冷やすだけ！作り置きできる無添加カレールー
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【超簡単】市販のカレールーそっくり、なのに無添加の自家製カレールー！身近な調味料を混ぜるだけで簡単！グルテンフリーカレー ４毒抜きレシピなのに大満足! 」と題した動画を公開しました。小麦・油・乳製品・甘いものを使わない「4毒抜き」でありつつ、市販のルーに比べて脂質約85%オフと旨味とコクたっぷりを実現した、自家製固形カレールーの作り方を紹介しています。
以前から独自の無添加カレーレシピを提案してきたヒロさんですが、今回はその最新版として、保存や扱いがしやすい「固形ルー」に進化させました。ボウルに塩、カレー粉、米粉、白だしなどを入れて混ぜ合わせた後、コク出しの豆味噌、フルーティーさを加える梅干し、トマトペーストを投入。最後に溶かしたゼラチンを加えて冷やし固めるだけで完成します。
動画では、この自家製ルーを使ったアレンジとして「肉じゃがリメイクカレー」や「キーマカレー」、そして一から作る「こだわりカレー」も披露。「超簡単なのにとっても深い味がします」と、その万能ぶりをアピールしました。
冷蔵で1週間、冷凍なら2ヶ月も保存可能なこの自家製ルー。休日に多めに作ってストックしておけば、いつでも美味しくて罪悪感のないヘルシーなカレーが楽しめそうです。
以前から独自の無添加カレーレシピを提案してきたヒロさんですが、今回はその最新版として、保存や扱いがしやすい「固形ルー」に進化させました。ボウルに塩、カレー粉、米粉、白だしなどを入れて混ぜ合わせた後、コク出しの豆味噌、フルーティーさを加える梅干し、トマトペーストを投入。最後に溶かしたゼラチンを加えて冷やし固めるだけで完成します。
動画では、この自家製ルーを使ったアレンジとして「肉じゃがリメイクカレー」や「キーマカレー」、そして一から作る「こだわりカレー」も披露。「超簡単なのにとっても深い味がします」と、その万能ぶりをアピールしました。
冷蔵で1週間、冷凍なら2ヶ月も保存可能なこの自家製ルー。休日に多めに作ってストックしておけば、いつでも美味しくて罪悪感のないヘルシーなカレーが楽しめそうです。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
簡単に出来てヘルシー、そして自分と家族が本当に美味しいと思ったレシピだけをアップしているチャンネルです。通常砂糖や油脂が大量に使われるお菓子作りもなるべくそれらを減らし、味は妥協しないことを心がけています。簡単だけど美味しくてこだわりもあるレシピをアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします!