甲州街道や中央道から真っすぐ

東京都稲城市で2026年3月25日（水）、市が建設を進めてきた「東長沼矢野口線」が開通しました。

【これは便利！】開通した「中央道〜読売ランド線」ルートを見る（地図と写真）

今回開通したのは、南山リハビリテーション病院前から都道読売ランド線（都道124号稲城読売ランド前停車場線）までの区間です。京王相模原線と、2025年にオープンした読売ジャイアンツの2軍球場「GIANTS TOWN STADIUM」の間を走ります。

この道の最大の特徴は、国道20号（甲州街道）や中央道の稲城IC、多摩川に架かる稲城大橋に直結していることです。

よみうりランドは東京と神奈川（川崎市）にまたがりますが、このうち東京側は谷を埋め立てて土地を造成する南山東部土地区画整理事業が進み、ここ数年で風景が大きく変わっています。川崎方面に通じる読売ランド線は従来、京王よみうりランド駅方面からしかアプローチできず、国道20号からだと、渋滞しがちな鶴川街道（都道19号）の多摩川原橋を通るルートが一般的でした。

しかし2025年、京王の稲城駅方面から読売ランド線のGIANTS TOWN STADIUMに至る道が開通し、府中街道（都道9号）の是政橋から向かうルートが追加。そして今回さらに、国道20号から白糸台通り、中央道から稲城大橋通りを南下して読売ランド線に至るルートが加わります。

これにより中央道や府中市方面からよみうりランドや川崎市多摩区・麻生区方面へのアクセスが改善。開通についてSNSでは「待ってました!!」「これは地味にデカい」「すばらしい」といった声が寄せられています。