シリーズ初のUVプリントで迫力！ プレミアムバンダイ「デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition」

記事ポイント ゴジラ×デジモンのコラボ第二弾となるペンデュラムCOLORシリーズ初のUVプリンタ印刷による迫力の外観デザイン新コラボモンスター5体を含む全58体を収録 ゴジラ×デジモンのコラボ第二弾となるペンデュラムCOLORシリーズ初のUVプリンタ印刷による迫力の外観デザイン新コラボモンスター5体を含む全58体を収録

ゴジラとデジタルモンスターのコラボレーション第二弾として、「デジモンペンデュラムCOLOR」とのコラボ商品が登場しています。

プレミアムバンダイにて、『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：”G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：”G”融合モード SIDEデジモンカラー』が各7,920円（税込）で予約を受付中です。

プレミアムバンダイ「デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition」

商品名：デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：”G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：”G”融合モード SIDEデジモンカラー価格：各7,920円（税込）（送料・手数料別途）予約期間：2026年3月22日（日）13時〜2026年4月22日（水）23時予定お届け：2026年8月予定対象年齢：15才以上販売ルート：プレミアムバンダイ

バンダイから発売される本商品は、ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第二弾にあたります。

本体カラーは「オメガモン：”G”融合モード SIDEゴジラカラー」と「オメガモン：”G”融合モード SIDEデジモンカラー」の2種が用意されています。

2026年3月22日（日）13時に予約受付が開始されました。

シリーズ初のUVプリンタ印刷を採用

本商品では、デジモンペンデュラムCOLORシリーズ初となるUVプリンタによる印刷技術を採用しています。

デジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏の描き下ろしコラボモンスターを本体全面に印刷し、迫力のある外観が特徴です。

それぞれゴジラとデジタルモンスターをイメージした対になるデザインで、商品本体でもコラボレーションを表現しています。

カラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインの変更も可能です。

付属のUSB Type-C充電ケーブルで充電して遊べます。

新コラボモンスター5体を含む全58体を収録

収録キャラクターは全58体で、デジタルモンスターの世界に襲来したゴジラをはじめとする怪獣たちがラインナップされています。

新たなコラボモンスターとして、「グレイモン：”G”侵食モード」「メタルガルルモン：”G”侵食モード」「メタルグレイモン（ウィルス種）：”G”侵食モード」「ブラックウォーグレイモン：”G”侵食モード」の4体が登場しました。

さらに、ジョグレス機能で進化する「オメガモン：”G”融合モード」も収録されています。

「ウォーグレイモン：”G”侵食モード」と「メタルガルルモン：”G”侵食モード」のジョグレスによって進化させられます。

前弾のコラボモンスター4体も引き続き収録されており、すべて玩具内で育成が可能です。

育成・バトル機能

ペンデュラム（振り子）機能は加速度センサーで対応しており、本体を振った回数によってトレーニングの結果やバトルの攻撃力が変化します。

トレーニングではアンギラスが登場することもあります。

「ゴジラのテーマ」が再生されカットインも表示される「怪獣襲来呼び出し」でのバトルを搭載しています。

G細胞の侵食率を表す「G細胞活性値」によって進化するキャラが決まるなど、本コラボ商品ならではの仕様が特徴です。

育成中のキャラを1体までバックアップとして保存できるバックアップシステムも備わっています。

バックアップしたキャラは、通信相手がいないときのジョグレス相手としても使用できます。

コールドモード中は成長がストップし、おなかや筋力が減らなくなりました。

過去のCOLORシリーズとの通信バトルにも対応しています。

ゴジラとデジモンの世界観が融合した、シリーズ初のUVプリント外装による迫力満点のデザインが魅力です。

新コラボモンスター5体を含む全58体の育成やジョグレス進化など、やり込み要素が充実しています。

「怪獣襲来呼び出し」や「G細胞活性値」による進化など、本コラボならではの遊びが楽しめます。

デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Editionの紹介でした。

よくある質問

Q. 予約期間とお届け時期はいつですか？

A. 予約期間は2026年3月22日（日）13時から2026年4月22日（水）23時予定で、商品のお届けは2026年8月予定です。

Q. 2つのカラーで遊びの内容に違いはありますか？

A. 「SIDEゴジラカラー」と「SIDEデジモンカラー」はどちらも同じプログラムを使用しており、遊びの内容は同じです。

本体デザインのみが異なります。

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