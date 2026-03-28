アップルが新たな「スマートホームセンサー」を開発していると報じられています。

ブルームバーグによれば、アップルはスマートホーム向けの新製品を3つ開発しているとのこと。以下の製品が挙げられています。

回転式スクリーンを備えた卓上ロボット 「Apple Intelligence」と顔認証を搭載したスマートホームハブ ホームセキュリティ管理用の小型センサー

このホームセキュリティ管理用の小型センサーは「J450」と呼ばれており、アップルのスマートホーム規格「HomeKit」対応のカメラとセンサーの両方の機能を備えているようです。

2025年8月にブルームバーグのマーク・ガーマン記者は、このデバイスが「ホームセキュリティ用に設計」されており、「顔認証と赤外線センサーを搭載している」と報じていました。本体はバッテリー駆動となり、ワイヤレス接続が可能。セキュリティ機能に加えて、タスクの自動化にも対応します。

これまでの情報を見渡すと、アップルは意欲的な製品をスマートホーム市場に投入するようです。

Source: ブルームバーグ

Via MacRumors

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