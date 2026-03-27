3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。スタジオトークにて、ゆうちゃみが彼氏との熱すぎる喧嘩スタイルを告白し、共演者たちを驚かせた。

【映像】眠れなくなるほど…ゆうちゃみのプライベート

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。スタジオ見届け人の藤本美貴が「喧嘩したら夫が家出をして距離を置く」と明かしたのに対し、ゆうちゃみは「えー！でもその日の内に絶対仲直りかなー。スッキリするまで言い合う。逃がさない」と、真逆の超・密着型スタイルを激白した。

さや香・新山や桜田通が「えー」「スッキリできない時ありますよね？」とドン引き気味にツッコむ中、ヒコロヒーが「解決するとかせんとかじゃなくて、言いたいこと言ったらスッキリってこと？」と尋ねると、ゆうちゃみは「ほんまそれだけで」とケロリ。

さらにゆうちゃみが「寝れなくないですか？熱いまま」と藤本に問いかけると、藤本は「秒で寝れる。もう寝て一回忘れて離れようって思う」と即答。対照的な2人の恋愛観に、スタジオは大きな笑いに包まれた。話し合いで白黒つけるゆうちゃみと、距離を置いて熱を冷ます藤本。世代や価値観の違いがくっきりと現れる興味深い一幕となった。