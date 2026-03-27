元ジャングルポケットのメンバーであり、性的暴行容疑で現在公判中の斉藤慎二被告。

3月26日、斉藤被告が携わっているバウムクーヘン販売店「クーヘンSAITO」のInstagramが更新され、28日と29日の週末に代々木公園で行われる無料フェス「Spring Love 春風 2026」に出店することがわかった。

《3月28日-29日のSpring Love 春風2026の出店ブースです。みなさまのご来店お待ちしてます♪》

代々木公園の地図画像には、出店場所が手描きで記されている。

「3月1日に初公判、17日に2回目の公判が行われ、事件当時の被害内容が広く報道されました。逃げ場のないロケバス内で初対面の女性を『もう本当にかわいいね。モテるでしょ』などと口説き、頬を掴んでキスをするなど、その内容は世間に衝撃を与えました。

斉藤被告は《私の行為にAさんが同意してくれていると思っていました》としていますが、被害女性は2500万円で持ちかけられた示談も断固拒否。実刑を求めており、処罰感情が非常に強い。この状況ですから、世間からの風当たりは相当強いのですが、バウムクーヘン販売はしぶとく続けていくようです」（芸能担当記者）

本誌も斉藤被告の“金銭苦”については過去に報じており、そんな背景もあってか、バウムクーヘン販売は継続せざるを得ないのだろう。

「3月26日には『女性自身』が埼玉県東松山市で販売中の斉藤被告の様子を伝えています。購入したお客さんは《斉藤さんはすごく元気に振る舞っていて、裁判中であることを微塵も感じさせない明るさでした》と証言。さらに、なぜそんなに頑張るのか聞いたところ《もう俺なんて全然ですよ》《底辺ですよ》と自虐。自分も頑張りたいと伝えると《底辺に俺がいますよ！》と励ましてくれたと語っていました」（前出・記者）

世間の厳しい目のなかで、己を“底辺”と位置づけて移動販売を継続する斉藤被告。Xではやはり懐疑的なコメントがほとんどだ。

《悲劇のヒロインムーブが流行ってんの？》

《バームクーヘンが嫌いになりそうだ》

バウムクーヘンは自身にとっての「蜘蛛の糸」なのだろうか。判決が出るまで、斉藤被告は移動販売を続ける腹づもりのようだ。